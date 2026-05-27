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漲勢驚人！台達電五天飆31% 衝上2,500元創天價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台達電。圖／聯合報系資料照
台達電。圖／聯合報系資料照

台股27日再刷盤中和收盤新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，其中台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）合計就貢獻594點。台達電27日再飆天價，收2,520元，大漲逾7%，再創歷史天價，統計短短五個交易日就大漲31.6%，漲勢驚人。

電源龍頭台達電先前股價一路修正，並跌破月線，最低來到1,915元，但5月21日起股價大漲反攻，今更創下歷史新高。

法人看好，台達電第2季隨GB300電源、液冷等AI伺服器相關產品出貨暢旺，營運將明顯較過以往季節性表現為佳，上修單季營收預估值，約可季增逾20%。

同時輝達（NVIDIA）正加速推進800 VDC 660kW電源機櫃時程，以確保Vera Rubin提前導入，法人預期，包括400V及800V DC在內的HVDC架構採用率持續提升可期，2027年HVDC將占台達電AI伺服器電源出貨量15%至20%，並成為營收成長及毛利率擴張的重要關鍵。

台達電AI相關營收占比已達約40%，其中冷卻系統約占9%、電源相關約30%。法人預期年底AI營收將占台達電營收近50%。

台達電4月營收586.92億元，月減1.8%，年增43.9%，仍為歷史次高，來自AI電源及液冷散熱等資料中心驅動成長。累計今年前四月營收2,180.44億元，年增36.5%。

台達電 聯發科 營收

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