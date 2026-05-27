台股站上4萬4千點、爆出1.55兆元成交量 三大法人買超307億元

台股27日再刷盤中和收盤新高，上漲731.43點，收44,256.8點，漲幅1.68%，站上44,000點整數關卡，並爆出近期最大成交量1兆5,568.44億元，三大法人買超307.63億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超381.28億元，投信賣超42.76億元，自營商賣超（合計）30.87億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.26億元，自營商（避險）賣超25.61億元。

加權指數大漲超過700點，但整體上市櫃下跌家數多於上漲家數，台積電（2330）收2,300元，上漲1.32%。聯發科（2454）收4,640元，大漲逾8%，續創新高，台達電（2308）也衝高大漲，收2,520元，漲幅7.23%。聯電（2303）再創波段高點，漲停至143.5元。

27日上市櫃漲停51家，上市類股指數表現較強的有電子組件、半導體、金融和塑膠。電子組件方面，被動元件股仍強勢，立隆電（2472）第二根漲停，華新科（2492）、凱美（2375）也亮燈漲停，禾伸堂（3026）、國巨*（2327）上漲逾6%。半導體有股后穎崴（6515）直接跳空漲停鎖死，收9,795元；封測股華東（8110）、南茂（8150）衝上漲停板，記憶體則由華邦電（2344）為首，收155元，再創歷史新高。

面板股走勢分歧，群創（3481）26日重挫近7%，27日旋即衝上漲停板，收50.2元；友達（2409）則在26日跌停後，今持續收黑，收在21.8元，下跌0.91%；彩晶（6116）則上漲逾6%，收14.5元。

金融股續強，致和證（5864）、宏遠證（6015）、康和證（6016）都漲停，統一證（2855）大漲6.9%；富邦金（2881）大漲逾6%，收110元，和元大金（2885）、中信金（2891）都再刷歷史新高，元大金收59.5元，中信金收59.2元。