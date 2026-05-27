歷史性一刻！台股加權報酬指數首度飆破10萬點…散戶看不見的複利真相

台股多頭火力全開，5月27日發行量加權股價報酬指數（簡稱加權報酬指數）首度突破10萬點大關，寫下歷史性的新里程碑。

許多投資人日常觀看的大盤點位（加權指數），並未包含公司發放的除權息股利，因此每次除息後大盤點位便會「蒸發」；而加權報酬指數則是將成分股配發的現金股利持續還原、重新投入計算的基準。

若要客觀評估長期被動投資台股的真正累積報酬，加權報酬指數最能如實反映台股長期向上、持續複利滾存的實質走勢。

據數據紀錄，加權報酬指數在5月25日來到99,566.50點，5月26日收在99,294.98點，持續於高檔蓄勢。 直到5月27日，加權報酬指數一舉衝上100,966.00點，正式迎來歷史新高。 這項史詩級數據證實了台股具備長期向上成長的雄厚實力，也為長期堅守市場的被動投資人帶來豐厚回報。

在加權報酬指數引領台股寫下歷史新篇章的同時，今日大盤走勢同樣強勁。台股加權指數今日開盤價為43,842.26點，盤中多頭發動猛烈攻勢，最高一度飆升至44,818.25點。

儘管隨後漲幅略有收斂，終場加權指數仍大漲731.43點，漲幅達1.68%，最終收盤價定格在44,256.80點，今日成交量則達到18,372,867張。