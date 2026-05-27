台積電走揚30元推升台股收漲731點站上44K 股后穎崴漲停邁向萬元股

台股27日收盤上漲731.43點，終場以44,256.8點作收，持續創新高成交量1兆5,568.44億元；台積電（2330）收盤價2,300，上漲30元，漲幅1.32%。

今日強勢股以記憶體與半導體雙族群領軍，持續推升大盤指數創新高；今日出現的52檔千金股中，穎崴（6515）亮燈漲停至9,795元，繼續邁向萬元股之列

成交金額大且走高為：聯發科（2454）、華邦電（2344）、群創（3481）、聯電（2303）、力積電（6770）、台達電（2308）、環球晶（6488）、合晶（6182）、國巨*（2327）、日月光投控（3711）及台燿（6274）；成交金額大且疲軟者則為：旺宏（2337）、京元電子（2449）、穩懋（3105）、群聯（8299）、臻鼎-KY（4958）、光聖（6442）、創意（3443）、友達（2409）、華通（2313）及南電（8046）。

群益投顧表示，台灣經濟基本面穩健無虞，儘管美伊戰爭似乎正進入尾聲，但引發高油價、高通膨等連鎖反應持續蔓延。 台股指數技術面仍為偏多格局，投資建議選股不選市，慎選營運展望佳、股價基期較低的績優股,擇優靈活操作。雖然近日油價回落，但市場擔憂即使美伊戰爭結束、荷莫茲海峽恢復原來運行，仍可能因為美國政府負債增加、美國聯準會升息等因素而導致⻑期殖利率維持高檔。

野村投信投資策略部副總樓克望表示，台股自4月初以來漲勢凌厲，今日收盤站上44,000點大關，續寫歷史新高紀錄，顯示市場資金動能強勁與投資信心充足。這波漲勢的推動力，除先前美伊一度討論停火使地緣政治風險暫時淡化外，更核心的驅動仍來自於AI產業持續爆發與美股科技財報優異表現。

樓克望指出，近期包括NVIDIA、Microsoft、Google、Meta等科技巨頭持續釋出AI相關利多，其中，NVIDIA GPU需求持續供不應求，帶動全球AI伺服器、先進封裝與關鍵零組件需求同步升溫。此外，四大雲端服務供應商（CSP）持續上調資本支出，形成AI投資正向循環，使台股AI供應鏈成為資金追逐主軸。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，今年Computex以「AI」為核心主題，聚焦AI PC、AI伺服器、自駕與人形機器人，進一步確認AI從雲端延伸至終端應用的趨勢，也使台灣在全球科技產業鏈中的角色更加關鍵。然而，隨著指數強勢站上4萬點甚至突破44,000點後，市場也累積一定漲幅，短線震盪風險逐步升高。

美伊談判協議文件仍在磋商過程，國際油價仍維持相對高檔，增添通膨壓力，而科技股短線漲幅過大，亦容易出現獲利了結賣壓。加上融資餘額持續攀升、投資氣氛偏熱，市場已逐步出現過度樂觀的現象，部分個股估值甚至提前反映未來二至三年（2027至2028年）的成長，追高風險不可忽視。