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盤面夯的都有！華新集團AI噴發 華邦電飆天價、被動元件與PCB大軍齊揚

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股27日在美國科技股強勢點火下，盤中一舉衝破44,800點、再創歷史新高，而華新集團也成為盤面最受矚目的AI概念勢力之一。旗下橫跨記憶體、封測、被動元件、PCB與面板等AI關鍵供應鏈同步走強，其中華邦電（2344）更挾AI記憶體狂潮強勢領軍，帶動集團整體氣勢。

隨著國際記憶體大廠美光與SK海力士市值接連突破1兆美元，市場對AI記憶體需求的想像空間再度被打開。華邦電今早直接跳空漲停衝上155元歷史新高，午間成交值突破600億元，躍居台股成交值第二大個股，成交量超過39萬張、位列人氣第四，成為盤面最具代表性的資金焦點之一。

市場關注的不只股價飆升，還包括母公司華新麗華近期的財務調度。根據公開資訊觀測站25日資料，華新麗華將處分部分華邦電持股，主要目的為實現長期投資獲利並配合資金規劃。不過，處分後仍持有超過96.5萬張華邦電股票，依舊穩居重要策略股東。董事長焦佑倫也直言，受惠AI科技快速發展，集團電子事業表現亮眼，「今年會是非常好的一年」。

法人指出，目前全球NOR Flash市場供給持續偏緊，華邦電身為主要供應商之一，受惠價格與需求同步提升；而在DRAM市場，華邦則聚焦利基型與成熟製程領域，避開與國際大廠正面競爭。隨DDR4與低功耗記憶體價格續揚，加上AI裝置、機器人與智慧終端設備對容量需求快速增加，市場普遍看好華邦電2025年至2026年營運展望。

這股熱潮也同步點燃與華邦電長期維持「前店後廠」合作模式的華東（8110）。華東負責承接DRAM與Flash封裝測試業務，近年持續提高集團客戶比重，受惠華邦電訂單放量，今日盤中股價亦頻頻亮燈漲停。

除了記憶體族群全面爆發，華新集團旗下其他AI供應鏈同步走強。彩晶（6116）在前一日遭三大法人賣超逾3.8萬張後，今日受群創爆量走強帶動，股價低檔急拉翻紅，盤中漲幅逾3.5%，再創近4年波段新高。

被動元件與PCB族群同樣不缺席。儘管華新科（2492）、信昌電（6173）仍處於處置交易，但在國巨*（2327）股東會題材與資金追價帶動下，盤中同步強勢表態；PCB族群中的瀚宇博德（5469）爆出逾萬張大量強彈超過3.5%，精成科技（6191）也上漲近2%、持續挑戰重返百元關卡。

隨著AI資金持續向記憶體、封測與電子零組件擴散，市場認為，華新集團憑藉橫跨多項AI關鍵供應鏈的布局優勢，也成為本波台股AI產業鏈的重要資金指標。

華邦電 SK海力士 供應鏈

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