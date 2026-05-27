台股全球第五大、散戶卻退縮？股票投資信心寫40個月新低

台股市值成為全球第五大，但民眾投資信心反而出現新低！中央大學台經中心今（27）日公布5月消費者信心指數（CCI），其中「未來半年投資股票時機」分數重挫，呈現近三年四個月以來新低，中央大學台經中心執行長吳大任分析，當前投機氛圍濃厚，當沖比例近38%，因此數據反映出民眾「居高思危」的心態。

5月份消費者信心指數（CCI）總數為62.08點，較上個月下降0.39點；六項分項指標皆處於100點以下的「偏向悲觀」區間，除「未來半年物價水準」小幅回升至32.77點，其餘五項指標皆呈現下降態勢，其中「未來半年投資股票時機」更跌至22.06點，寫下2023年2月以來的新低，逼近歷史最低的20點。

由於當前台股頻創新高，信心指數卻與市場熱絡景象形成反差。吳大任解讀，這項數據反映投資人居高思危心態；由於台股指數已處於歷史高檔，多數民眾擔心在此時點盲目進場，極容易被套牢在高點，因此傾向抱持觀望態度，拉長調整期，等待市場出現較大幅度的修正後再行布局，並非對台股失去信心。

吳大任提及，5月份台股的當沖金額比重已接近38%，意味著市場每天的成交量中，有近四成屬於不看重公司長期經營、只看技術面短線進出的投機買盤，當沖比重過高會引發股票市場的超漲超跌，加劇盤勢波動，這對追求長期穩健投資的正常操作者而言，必須被迫面對風險更高的市場，對股市健全發展相當不利。

吳大任表示，政府目前實行的「當沖證交稅減半徵收」政策似乎變相在鼓勵投機，為了台股未來長遠的正常發展，相關部會應慎重思考並重新評估該項政策。

在物價信心方面，儘管全球經濟持續受到中東戰爭陰影籠罩，但國內物價信心表現出乎意料地平穩。吳大任分析，台灣3月份CPI年增率為1.2%、4月份為1.74%，整體仍穩健控制在2%的通膨警戒線以下。這主要歸功於兩大關鍵因素：其一是政府油電價格凍漲政策，對平抑物價產生顯著效果；其二是近期國內氣候趨於穩定，農產品價格有所回落，整體通膨趨向平穩。