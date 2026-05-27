汽車股也要轉型！攻半導體設備零組件 這兩檔衝漲停

AI熱潮帶動半導體產業蓬勃發展，昔日傳統產業也開始運用自身技術切入，傳動系統製造大廠倉佑（1568）、汽車輪圈業者巧新（1563）都開始布局半導體設備供應鏈，倉佑通過半導體設備龍頭技術驗證，巧新以高潔淨度鍛造鋁材進入供應鏈，27日股價雙雙漲停亮燈。

AI發展需求猛烈，台積電（2330）持續擴廠衝產能，也需要擴增相關設備。台股已有多檔台積電相關設備股成為千金股，弘塑（3131）今日也衝上漲停板3,425元，而傳統產業也開始以自身專業技術延伸轉型切入設備供應鏈。

倉佑鎖定化學機械平坦化（CMP）、物理氣相沉積（PVD）及化學氣相沉積（CVD）等核心製程之關鍵設備零組件開發，目前新品已順利通過全球頂尖半導體設備龍頭原廠的技術驗證並開始小量出貨，截至今年第1季營收，來自半導體設備零組件之營收比重已達3％。

倉佑正在從傳統精密金屬加工，往半導體設備關鍵零組件供應鏈升級。目前規劃由台灣廠做新品研發、打樣及小量試產，預計今年第4季馬來西亞新廠將有機會進入量產爬坡，且成為標準化關鍵元件的大量生產基地，以就近支援東南亞半導體設備製造產業客戶的訂單需求。

巧新擁有 30 年以上鋁材料開發專業，已完成半導體鋁材驗證，切入半導體先進製程前段設備關鍵組件。目前關鍵組件與耗材試量產中，預計今年起逐步貢獻營收。巧新也投入再生鋁驗證，未來可將鋁料再循環利用。

倉佑已連續3根漲停，今衝上37.5元；巧新則連續兩根跳空漲停至55.6元。