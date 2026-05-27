台股大漲近1,300點！台積電漲到股號價 法人：量能變化成關鍵

美股四大指數26日漲多跌少，其中以費半指數大漲5.5%最飆，激勵台股27日開高走高，盤中最高大漲1,292點至44,818點，頗有衝關45K氣勢。台積電（2330）盤中最高上漲60元，來到跟股號相同的2,330元。

永豐期貨指出，昨日台股在高檔區明顯出現追價力道不足的現象，指數雖然一度嘗試挑戰波段新高，但盤中賣壓開始增加，尤其電子權值股拉抬效果有限，代表市場短線情緒已從前波的急攻轉向觀望，高點有壓的格局相當明確。

永豐期貨分析，現階段比較重要的不是單日漲跌，而是成交量的變化，近期若成交量持續高於五日均量，代表市場資金仍在輪動，籌碼尚未鬆動，整理偏向良性換手，但如果後續開始出現明顯量縮，尤其是指數無法再有效創高，這就要留意資金追價意願下降，市場可能進入高檔震盪甚至回測月線的整理階段。

周四將發布PCE，加上市場近期對美國降息預期與美債殖利率變化相當敏感，只要國際股市轉弱，台股高檔本來就容易出現獲利了結賣壓，因此接下來月線能否持續上揚會是關鍵。