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台股好到不行、金控也賺翻！富邦金兩天大漲逾10% 中信金衝上60元
台股休息一天就續噴，27日盤中大漲超過1,200點，金融股也續強，其中群益證（6005）、統一證（2855）都大漲逾半根停板，凱基金（2883）、富邦金（2881）、元大金（2885）盤中強漲逾4%，其中富邦金、元大金續創新高；中信金（2891）則一度攻上60元整數關卡，也創下新高。
上市金融指數盤中大漲逾2%，受惠投資人追捧主動式ETF，統一證盤中大漲逾6%，一度衝上44.95元，創下新高，群益證也大漲逾5%。而金控股漲勢也很猛烈，富邦金、凱基金、元大金都大漲逾4%，富邦金最高觸及110元，兩天共大漲12.6%，成為金控飆股；中信金也再刷歷史新高，一度攻至60.2元。
台股大漲使金控投資收益大增，富邦金旗下富邦人壽第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收，國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。富邦金控第1季稅後純益335.5億元，每股稅後純益2.4元。
總經理韓蔚廷表示，他對台灣在AI產業扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期來看，AI產業基本面與實質需求依然存在。只是後續包含物價、就業、經濟成長的受影響程度，還需要觀察。
中信金第1季稅後純益達165.8億元，年增23%，續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升；今年首季因應AI產業擴大和企業資本支出增加，放款年增率達10%；淨利息收益年增24%。
中信金第1季持續加碼台股，持股水位來到1,989億元，科技股占比更從七成一口氣拉高到逾九成，大買台積電（2330）逾3萬張、聯電（2303）2.6萬張，並新增華通（2313）、穎崴（6515）、南電（8046）、仁寶（2324）與文曄（3036）等AI供應鏈列入大額名單。
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