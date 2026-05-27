美光、海力士市值破兆美元！華邦電漲停創高狂賀 3指標股東會受矚目

美光與SK海力士雙雙突破1兆美元市值大關，不僅與三星、台積電（2330）共同撐起晶片巨頭新天際線，更全面點燃台股記憶體族群多頭氣焰，27日早盤華邦電（2344）領軍跳空漲停、再創天價，南亞科（2408）、品安（8088）、晶豪科（3006）等也一度亮燈，成為台股飆漲逾1,200點、再創新高的強力助攻手。

在資金瘋狂湧入AI半導體類股推升下，美股與亞股的記憶體巨頭迎來歷史性的一天。美光在瑞銀將目標價由535美元大幅調升近2倍至1,625美元的強力背書下，周二股價飆漲19.29%至895.88美元，創下15年來最大單日漲幅，市值正式來到1.01兆美元。緊接著這股氣勢，輝達HBM最大供應商之一的SK海力士在南韓股市盤初也一度狂飆11%，市值同步突破1兆美元，過去1年累計漲幅高達900%。這使南韓繼三星電子本月稍早達陣後，成為亞洲唯一擁有2家「1兆美元市值」企業的國家。

這波國際巨頭瘋漲的核心邏輯，已從單純的HBM量價齊升，轉向產業營運模式的質變。瑞銀分析師指出，記憶體行業首次出現帶有固定定價的長期協議，這種長約模式有望顯著平滑過往大起大落的周期波動。在AI應用的強力拉動與長約鎖定下，市場正將記憶體產業從傳統的「周期股估值」轉向「成長股估值」，這也是美光與海力士能獲得結構性重估、市值暴衝的關鍵。

國際多頭氣焰隨即延燒至台股市場。27日早盤華邦電跳空漲停以155元開出，引爆南亞科、品安、廣穎（4973）、晶豪科、青雲（5386）等全面亮燈。雖然盤中漲停陸續打開，但整體族群依然維持強勁人氣。

此外，旺宏（2337）、宜鼎（5289）、群聯（8299）等記憶體重要指標廠也於今日召開股東會，其釋出的最新展望將成為台股記憶體族群後續能否續創佳績的關鍵風向球。