快訊

「未成年交往」大翻盤！檢調還清白 金秀賢沉默1年發聲：一直遵守承諾

九合一風雲／劉櫂豪七度參選？綠營台東縣長整合拉警報

燒臘便當出包？金門33人腹瀉嘔吐 衛生局介入調查

聽新聞
0:00 / 0:00

美光、海力士市值破兆美元！華邦電漲停創高狂賀 3指標股東會受矚目

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美光與SK海力士雙雙突破1兆美元市值大關，不僅與三星、台積電（2330）共同撐起晶片巨頭新天際線，更全面點燃台股記憶體族群多頭氣焰，27日早盤華邦電（2344）領軍跳空漲停、再創天價，南亞科（2408）、品安（8088）、晶豪科（3006）等也一度亮燈，成為台股飆漲逾1,200點、再創新高的強力助攻手。

在資金瘋狂湧入AI半導體類股推升下，美股與亞股的記憶體巨頭迎來歷史性的一天。美光在瑞銀將目標價由535美元大幅調升近2倍至1,625美元的強力背書下，周二股價飆漲19.29%至895.88美元，創下15年來最大單日漲幅，市值正式來到1.01兆美元。緊接著這股氣勢，輝達HBM最大供應商之一的SK海力士在南韓股市盤初也一度狂飆11%，市值同步突破1兆美元，過去1年累計漲幅高達900%。這使南韓繼三星電子本月稍早達陣後，成為亞洲唯一擁有2家「1兆美元市值」企業的國家。

這波國際巨頭瘋漲的核心邏輯，已從單純的HBM量價齊升，轉向產業營運模式的質變。瑞銀分析師指出，記憶體行業首次出現帶有固定定價的長期協議，這種長約模式有望顯著平滑過往大起大落的周期波動。在AI應用的強力拉動與長約鎖定下，市場正將記憶體產業從傳統的「周期股估值」轉向「成長股估值」，這也是美光與海力士能獲得結構性重估、市值暴衝的關鍵。

國際多頭氣焰隨即延燒至台股市場。27日早盤華邦電跳空漲停以155元開出，引爆南亞科、品安、廣穎（4973）、晶豪科、青雲（5386）等全面亮燈。雖然盤中漲停陸續打開，但整體族群依然維持強勁人氣。

此外，旺宏（2337）、宜鼎（5289）、群聯（8299）等記憶體重要指標廠也於今日召開股東會，其釋出的最新展望將成為台股記憶體族群後續能否續創佳績的關鍵風向球。

華邦電 海力士 美光

延伸閱讀

記憶體好旺！SK海力士「市值衝破1兆美元」跟進美光與三星 還有一大利多

記憶體火力全開！台股早盤多頭旺 華邦電、華東鎖漲停 聯發科再亮燈

美光股價盤中飆漲18% 市值首破1兆美元

美光大漲帶動科技族群 美股指數屢創新高迎AI熱潮

相關新聞

台股大漲近1,300點！台積電漲到股號價 法人：量能變化成關鍵

美股四大指數26日漲多跌少，其中以費半指數大漲5.5%最飆，激勵台股27日開高走高，盤中最高大漲1,292點至44,818點，頗有衝關45K氣勢。台積電（2330）盤中最高上漲60元，來到跟股號相同的2,330元。

台股好到不行、金控也賺翻！富邦金兩天大漲逾10% 中信金衝上60元

台股休息一天就續噴，27日盤中大漲超過1,200點，金融股也續強，其中群益證（6005）、統一證（2855）都大漲逾半根停板，凱基金（2883）、富邦金（2881）、元大金（2885）盤中強漲逾4%，其中富邦金、元大金續創新高；中信金（2891）則一度攻上60元整數關卡，也創下新高。

美光、海力士市值破兆美元！華邦電漲停創高狂賀 3指標股東會受矚目

美光與SK海力士雙雙突破1兆美元市值大關，不僅與三星、台積電（2330）共同撐起晶片巨頭新天際線，更全面點燃台股記憶體族群多頭氣焰，27日早盤華邦電（2344）領軍跳空漲停、再創天價，南亞科（2408）、品安（8088）、晶豪科（3006）等也一度亮燈，成為台股飆漲逾1,200點、再創新高的強力助攻手。

記憶體火力全開！台股早盤多頭旺 華邦電、華東鎖漲停 聯發科再亮燈

AI記憶體行情延燒，南韓SK海力士盤初一度大漲逾一成、帶動全球記憶體股買氣升溫，台股27日早盤資金同步湧入記憶體與半導體權值股。DRAM指標股火力全開，華邦電（2344）開盤即鎖上漲停155元，大漲14元；南亞科（2408）同步強攻，早盤最高衝上333.5元，盤中暫報327.5元，大漲24元、漲幅7.91%，成為盤面人氣焦點。

費半狂飆5.5%引爆台股暴衝1,200點創新高！台積電、聯發科、台達電齊飆

費半指數昨夜狂飆5.53%，台積電（2330）ADR漲1.93%，聯電（2303）與日月光投控（3711）ADR更雙雙大漲逾12%，激勵台股27日開盤上漲316.89點、報43,842.26點。並在台積電喊衝，台達電（2308）、聯發科（2454）攜手急拉漲停，加上華邦電（2344）跳空漲停帶隊南亞科（2408）等記憶體強攻，以及股后穎崴（6515）跳空漲停引領千金族群助陣下，大盤漲點一度放大至1,200點以上，直搗44,700點關卡，再創新高。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、友達（2409）交投火熱。

台積電驚人漲幅帶動 台股市值躍全球第五大

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人的漲幅所帶動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。