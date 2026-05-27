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證交所再度參與COMPUTEX驅動完整 AI 產業生態系發展

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所（Taiwan Stock Exchange, TWSE）今宣布參與2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），以「Beyond the Exchange, Behind the World’s AI」為主題，連續第二年參與全球指標性科技盛會。

2026年COMPUTEX將於6月2日至6月5日於台北舉行，今年將以「AI Together」為主題，匯聚全球科技產業領袖，共同展示AI創新應用與次世代數位基礎建設發展。證交所透過參與本次展會，凸顯資本市場在AI從技術創新走向大規模落地應用過程中的重要性，並持續扮演串聯全球資本與前瞻科技企業的重要平台

展會期間，證交所將舉辦亞太區媒體簡報會，並邀請多家具代表性的上市科技企業代表出席，包括台達電（2308）、南亞科技（2408）、奇鋐科技（3017）、欣興電子（3037）、緯創資通（3231）、世芯-KY（3661）以及汎銓科技（6830）等，分享臺灣資本市場如何支持企業成長，以及上市公司於推動全球 AI 發展所扮演的重要角色。

此外，證交所亦將於展會期間設置媒體休息室（Media Lounge），提供媒體朋友與證交所團隊就市場趨勢、資本動態，以及科技創新與資本市場發展等議題進行交流。現場亦將視覺化展示臺灣完整AI供應鏈佈局，呈現上市公司如何參與AI供應鏈各環節，並共同構築臺灣的資本市場生態系。

臺灣證券交易所董事長林修銘表示：「COMPUTEX匯聚了全球推動AI與次世代科技發展的重要企業。證交所參與本次展會，展現我們長期支持臺灣創新產業發展的承諾，並持續協助全球投資人掌握未來關鍵產業的成長機會。隨著科技轉型持續加速，證交所將不僅是資本募集的平台，更希望成為串聯全球資本與創新企業的重要橋梁，共同推動下一波科技創新浪潮。」

隨著全球科技產業齊聚臺北，證交所參與COMPUTEX 2026，也再次彰顯資本市場在推動創新發展中的戰略角色。目前證交所整體市值中約81%來自科技相關產業，涵蓋半導體、AI伺服器、高效能運算與關鍵零組件等領域。多家具全球影響力的AI指標企業皆於證交所掛牌，讓國際投資人得以直接參與全球AI產業成長的重要契機。

證交所 資本市場 平台

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