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中東地緣政治添增不確定性 法人：留意台股波動放大

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

中東地緣政治風險添增全球金融市場不確定性，法人認為，台股雖高度依賴中東能源，所幸AI供應鏈需求仍強，半導體產業具關鍵地位，中長期有撐，但留意外資在地緣風險升高時短線撤出，導致市場波動放大。

群益投顧分析，市場目前最關注的是伊朗局勢、紅海航運安全，以及荷莫茲海峽是否出現供應中斷。由於全球約五分之一石油運輸需經過荷莫茲海峽，一旦衝突再度升級，油價便可能快速上升，進而推高通膨與利率，衝擊全球股市、債市與匯市。

在股市方面，雖然美國市場短期波動增加，但整體仍相對強勢，主因在於AI與大型科技企業持續帶動企業獲利成長，全球資金仍偏向流入美股，半導體、AI伺服器、雲端運算與能源產業仍是市場主線。

不過，若油價長時間維持高檔，將推升企業成本與通膨壓力，美聯準會降息時間可能延後，高估值科技股便容易出現修正。

歐洲股市相對脆弱，因歐洲高度依賴能源進口，且經濟成長原本就偏弱，一旦能源價格上升，製造業與工業部門將受到明顯衝擊。

亞洲市場則呈現分化。台灣、韓國與日本都高度依賴中東能源，油價上升將增加進口成本與企業壓力。不過，AI供應鏈需求仍強，台灣與韓國半導體產業在全球仍具關鍵地位，中長期仍有支撐。

債市方面，群益投顧指出，地緣衝突一方面提升避險需求，有利債券價格；但另一方面，高油價又會推升通膨與殖利率，對債市形成壓力。

近期全球長天期公債波動明顯加劇，美國10年期公債殖利率一度創波段新高，反映市場擔憂通膨再起與美國財政赤字問題。短期來看，短天期債券與抗通膨債券相對較具防禦性；若未來全球景氣轉弱，美債仍可能重新成為主要避險資產。

匯市方面，美元通常是地緣政治風險升高時的主要受益者，由於美國利率仍高，加上市場避險需求增加，資金往往回流美元資產，預期美元中期仍偏強。相對而言，歐元因歐洲經濟較脆弱而承壓。日圓受到日本低利率政策限制，近期表現相對疲弱。

整體而言，目前全球股市受惠經濟持續增長、企業獲利上修而處於上行軌道，但市場已逐漸進入「高油價、高利率、高波動」的新局面，市場波動將明顯高於過去幾年，投資人也需更加重視能源、通膨與地緣政治風險對資產價格的影響。

中東 台股 荷莫茲海峽

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