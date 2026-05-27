記憶體火力全開！台股早盤多頭旺 華邦電、華東鎖漲停 聯發科再亮燈

AI記憶體行情延燒，南韓SK海力士盤初一度大漲逾一成、帶動全球記憶體股買氣升溫，台股27日早盤資金同步湧入記憶體與半導體權值股。DRAM指標股火力全開，華邦電（2344）開盤即鎖上漲停155元，大漲14元；南亞科（2408）同步強攻，早盤最高衝上333.5元，盤中暫報327.5元，大漲24元、漲幅7.91%，成為盤面人氣焦點。

記憶體封測與相關供應鏈也獲買盤點火，華東（8110）亮燈漲停至60.6元，大漲9.98%，成交量逾1.5萬張。市場解讀，AI伺服器帶動HBM、DRAM與NAND需求升溫，國際記憶體大廠評價重估，加上供給吃緊與報價延續上行預期，帶動台股記憶體族群早盤全面表態。

半導體權值股同步撐盤，台積電（2330）早盤上漲40元至2,310元，漲幅1.76%；聯發科（2454）再度攻上漲停，來到4,690元，大漲425元、漲幅9.96%，連五日上漲；日月光投控（3711）也大漲55元至666元，漲幅9%，封測、先進封裝與AI供應鏈題材再次成為台股焦點。

高價測試介面股穎崴（6515）也受惠法說會釋出正向展望，早盤直接亮燈漲停至9,795元，大漲890元，再度強化AI/HPC測試需求熱度。整體來看，今日台股盤面由記憶體、IC設計、晶圓代工與封測權值股共同點火，AI供應鏈資金輪動氣勢明顯升溫。