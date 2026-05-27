費半狂飆5.5%引爆台股暴衝1,200點創新高！台積電、聯發科、台達電齊飆

費半指數昨夜狂飆5.53%，台積電（2330）ADR漲1.93%，聯電（2303）與日月光投控（3711）ADR更雙雙大漲逾12%，激勵台股27日開盤上漲316.89點、報43,842.26點。並在台積電喊衝，台達電（2308）、聯發科（2454）攜手急拉漲停，加上華邦電（2344）跳空漲停帶隊南亞科（2408）等記憶體強攻，以及股后穎崴（6515）跳空漲停引領千金族群助陣下，大盤漲點一度放大至1,200點以上，直搗44,700點關卡，再創新高。群創（3481）、主動統一升級50（00403A）、友達（2409）交投火熱。

美股四大指數26日漲跌互見，道指小跌118點，但科技股續強推升那指、標普500與費半指數同步改寫歷史新高，其中費半狂飆5.53%，成為盤面最強亮點。記憶體大廠美光股價暴漲19%，帶動AI與半導體概念股全面轉強，市場對AI需求與中東局勢緩和預期升溫，增添多頭氣氛。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高40元、報2,310元，台達電開2,490元、鴻海（2317）開263元、聯發科開4,475元、日月光投控開641元。

類股方面，電子零組件、半導體、電子類股漲幅居前，食品、鋼鐵、航運相對疲弱。

回顧台股26日表現，集中市場指數下跌119.03點、收43,525.37點，跌幅0.27%，成交值1.47兆元。三大法人買超457.29億元，包括外資買超354.36億元、投信買超53.82億元、自營商買超49.1億元。

法人指出，台股技術面仍由多方掌控，AI題材持續成為台股最大動能。隨COMPUTEX倒數、黃仁勳等科技巨頭來台固樁供應鏈，AI、先進封裝、散熱與機器人族群有望輪動走強。不過，外資期貨空單偏高，加上美國PCE數據與中東局勢仍具變數，短線須留意高檔震盪風險。