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費半勁揚台股拚續強 投顧：市場動能十足

中央社／ 台北27日電

華爾街股市多收高，費半指數勁揚5.53%，美光強漲逾19%，台積電、日月光、聯電ADR強漲。台股26日攻44097.63點新高後震盪收黑，高價千金股逆勢創52檔新紀錄。投顧分析，台股期貨夜盤強勢上漲，資金流動活絡，市場動能十足。

美國與伊朗稍早發生新一輪衝突後，市場仍樂觀看待美伊有望達成協議以終結中東戰事，華爾街股市多收高。

道瓊工業指數下跌118.02點或0.23%；標普500指數上漲45.65點或0.61%；那斯達克指數大漲312.21點或1.19%；費城半導體指數勁揚674.36點或5.53%。

美光強漲19.29%；台積電ADR（美國存託憑證）上漲1.93%，至412.32美元；日月光、聯電ADR分別大漲逾11%、15%。

台股期貨夜盤上漲574點，漲幅1.31%，收在44438點。

輝達執行長黃仁勳來台為台北國際電腦展（COMPUTEX）暖身，台股26日早盤攻上44097.63點新高，但因短線急漲逾4000點，引發獲利了結賣壓，指數壓回震盪，終場指數下跌119.03點，以43525.37點作收，高價千金股也逆勢創52檔的新高紀錄。

根據彭博彙整的數據，截至26日為止，台灣股市總市值攀升至4.95兆美元，印度股市的市值則降至4.92兆美元，台股規模目前位居全球第5大，僅次於美國、中國、日本和香港。

投顧分析，費城半導體指數由美光帶動大漲，台股期貨夜盤也強勢上漲，資金流動活絡，台股市值已攀升至全球第5大。台股近期雖震盪，但數個交易日內迅速強勁反彈，單日漲幅逼近千點，顯示市場動能十足。

台股 中東 美光

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