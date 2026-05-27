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台積電驚人漲幅帶動 台股市值躍全球第五大

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人的漲幅所帶動。台股示意圖。 記者余承翰／攝影
台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人的漲幅所帶動。台股示意圖。 記者余承翰／攝影

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電（2330）驚人的漲幅所帶動。

彭博彙編的數據顯示，截至25日收盤，台股總市值已升至4.95兆美元，高於印度股市的4.92兆美元，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國大陸、日本，以及排名第四的香港。

台股在全球股市排名中的攀升，主要由台積電帶動。目前台積電占台灣加權指數約42%，顯示市場集中度相當高。受惠於人工智慧（AI）熱潮，台積電股價今年來已大漲49%。

彭博分析指出，台股市值激增、印度股市市值下滑，凸顯2026年主導金融市場的兩大主題，第一是伊朗戰爭導致油價飆升，衝擊印度這類仰賴能源進口的國家經濟成長前景；第二，市場對AI的高度樂觀，帶動全球科技股大漲，使台灣與南韓等半導體製造中心尤其受惠。

富蘭克林坦伯頓基金經理人廖亦平表示：「台灣市值的上升，本質上反映其高度集中於科技硬體產業，而目前科技硬體正處於AI投資周期的核心。缺乏科技硬體領域的市場，正逐漸被像台灣與韓國這類以科技硬體為主的市場所超越。」

新的法規也有利於台積電。台灣金融監管機構上月提高國內基金投資單一股票的上限。根據新規定，只投資台股的基金，若某家公司在台灣證交所權重超過10%，基金最多可持有該公司達淨資產的25%，高於先前的10%上限。目前只有台積電符合這項條件。

摩根大通指出，這項調整可能為台灣市場吸引逾60億美元的資金流入。

台灣在股市市值上超越印度，但根據國際貨幣基金（IMF）估計，印度經濟規模達4.15兆美元，遠高於台灣的9,770億美元國內生產毛額（GDP）。

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