快訊

毒駕頻傳 專家：檢測喪屍煙彈標準過寬 易造成用藥黑數

聽新聞
0:00 / 0:00

千金股火熱 增至52檔

經濟日報／ 記者黃彥宏王奐敏／台北報導

台股多頭氣勢如虹，昨（26）日收盤出現「52千金」盛況。加權指數昨盤中創高後翻黑，但櫃買指數逆勢上漲0.99％再寫新猷，表現相對強勢；在資金全力簇擁下，聖暉（5536）、欣興（3037）正式跨過千元大關，推升千金股檔數改寫台股新頁。

千金股昨漲多跌少，其中光聖（6442）、創新服務、高力（8996）及欣興強勢亮燈漲停；鴻勁昨日首度觸及8,000元大關。目前盤面上900元以上的「準千金股」，包括兆聯實業、南電（8046）、辛耘（3583）等三檔。

若加計興櫃市場的漢測、山太士（3595）、貝爾威勒、創鉅材料等四檔，整體台股市場未來有望挑戰「60檔千金」；貝爾威勒昨日正式向證交所遞件申請上市。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等指出，近期市場資金出現明顯移轉，正加速流向具備指標性的中型成長股。金馬年以來，中小型股便成為台股的「人氣吸金王」，即便加權指數在3月出現10.4％明顯回檔，櫃買指數也僅小跌2.8％，展現抗跌韌性。

法人分析，這波千金股熱潮，核心多圍繞在AI延伸題材。

千金股 聖暉 鴻勁

延伸閱讀

台股52千金新紀錄誕生！欣興漲停點火9檔創天價 鴻勁首戰8千關

台股創高寫四大驚奇 本月來漲逾4,700點…挑戰最強5月

0050股價衝破100元…才分割後沒多久！台股狂飆逾千點不愧是大盤風向球

10檔台股 ETF 創新高價 高息型搶鏡

相關新聞

台積發威…彭博：台股市值超印度 登全球第5

台北股市市值廿五日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人漲幅帶動。

台積電驚人漲幅帶動 台股市值躍全球第五大

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人的漲幅所帶動。

台股動能強 再爆天量1.5兆…大盤閃見44K

台股昨（26）日受美軍又空襲伊朗、美國通膨升溫拉高升息預期影響，加權指數開高走低爆大量，開盤最高上漲453點，閃見「44K」。雖大盤收黑，但外資連四日買超，累計逾2,000億元，達2,213.7億元，現貨偏多操作。法人指出，台股短線高檔震盪整理，浮額清洗後有機會再攻高。

台灣50正2增持權王

台積電近期大買家現身。台股槓桿ETF規模最大的元大台灣50正2（00631L）近期調整策略，以約626.4億元進場買台積電股票，現占整體規模近四成，考量台積電在台灣50指數與加權股價指數占比差異，採取台指期搭配台積電現貨的策略，以貼近台灣50指數單日正向二倍報酬目標。

千金股火熱 增至52檔

台股多頭氣勢如虹，昨（26）日收盤出現「52千金」盛況。加權指數昨盤中創高後翻黑，但櫃買指數逆勢上漲0.99％再寫新猷，表現相對強勢；在資金全力簇擁下，聖暉、欣興正式跨過千元大關，推升千金股檔數改寫台股新頁。

就市論勢／AI 鏈龍頭 逢回分批布局

5月初全球市場籠罩在通膨與地緣政治陰影中，亦為台股本波行情起點。美國通膨數據升溫，尤其生產者物價（PPI）明顯高於預期，加上能源價格因中東局勢升高走揚，市場下修對聯準會降息期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。