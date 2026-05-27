千金股火熱 增至52檔

台股多頭氣勢如虹，昨（26）日收盤出現「52千金」盛況。加權指數昨盤中創高後翻黑，但櫃買指數逆勢上漲0.99％再寫新猷，表現相對強勢；在資金全力簇擁下，聖暉（5536）、欣興（3037）正式跨過千元大關，推升千金股檔數改寫台股新頁。

千金股昨漲多跌少，其中光聖（6442）、創新服務、高力（8996）及欣興強勢亮燈漲停；鴻勁昨日首度觸及8,000元大關。目前盤面上900元以上的「準千金股」，包括兆聯實業、南電（8046）、辛耘（3583）等三檔。

若加計興櫃市場的漢測、山太士（3595）、貝爾威勒、創鉅材料等四檔，整體台股市場未來有望挑戰「60檔千金」；貝爾威勒昨日正式向證交所遞件申請上市。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清等指出，近期市場資金出現明顯移轉，正加速流向具備指標性的中型成長股。金馬年以來，中小型股便成為台股的「人氣吸金王」，即便加權指數在3月出現10.4％明顯回檔，櫃買指數也僅小跌2.8％，展現抗跌韌性。

法人分析，這波千金股熱潮，核心多圍繞在AI延伸題材。