台灣50正2增持權王

台積電近期大買家現身。台股槓桿ETF規模最大的元大台灣50正2（00631L）近期調整策略，以約626.4億元進場買台積電股票，現占整體規模近四成，考量台積電在台灣50指數與加權股價指數占比差異，採取台指期搭配台積電現貨的策略，以貼近台灣50指數單日正向二倍報酬目標。

元大投信解釋，截至19日，台積電於加權股價指數占比43.7%、於台灣50指數占比60.9%，差異達17.2個百分點，是台灣50成分股中，造成與加權股價指數報酬差異影響最大的個股。元大台灣50正2採增持台積電現貨策略調整，持有台積電現貨39.63%、台指期160.87%，計算對台積電曝險約為110% ，接近兩倍曝險。後續是否再加碼台積電現貨，將視情況而定。

元大台灣50正2追蹤台灣50指數單日正向兩倍報酬，基於流動性考量，近年來主要以持有台指期為主，此次並非首次持有個股，2014年10月31日剛成立時也持有台積電等大型股。