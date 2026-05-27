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台股動能強 再爆天量1.5兆…大盤閃見44K

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股26日受美軍又空襲伊朗、美國通膨升溫拉高升息預期影響，加權指數開高走低爆大量，開盤最高上漲453點，閃見「44K」。台股示意圖。 聯合報系資料照
台股26日受美軍又空襲伊朗、美國通膨升溫拉高升息預期影響，加權指數開高走低爆大量，開盤最高上漲453點，閃見「44K」。台股示意圖。 聯合報系資料照

台股昨（26）日受美軍又空襲伊朗、美國通膨升溫拉高升息預期影響，加權指數開高走低爆大量，開盤最高上漲453點，閃見「44K」。雖大盤收黑，但外資連四日買超，累計逾2,000億元，達2,213.7億元，現貨偏多操作。法人指出，台股短線高檔震盪整理，浮額清洗後有機會再攻高。

加權指數昨最高衝到44,097點，再刷新盤中歷史新高，終場下跌119點收43,525點，成交量1.54兆元創歷史天量。權王台積電（2330）熄火，收在當日最低價，下跌40元至2,270元；聯發科（2454）則續衝，力撐指數，盤中最高漲到4,440元，終場漲20元收4,265元，盤中、收盤均為歷史新高。電力、矽光子、記憶體、封測、金融等類股逆勢上漲。即便台積電壓盤，台股僅小跌0.2%，弱中透強。

三大法人持續同步站在買方，買超457.2億元，外資現貨買超354.3億元，期貨淨空單增加2,933口至54,391口。投信買超53.8億元，連七買，累計買超641.7億元。自營商買超49億元，連四買，累計買超508.7億元。八大公股行庫趁機調節，賣超16.2億元。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清看法，昨日屬短線漲多拉回，高檔有換手量。外資現貨連續四日買超，明顯偏多，而期貨淨空單增加至5.4萬口，為指數進入高點的避險操作，並非不看好後市。

黃詣庭指出，預期台股後市將高檔震盪整理，後續AI題材仍多，包括兆元宴、輝達台灣員工大會，以及台北國際電腦展（Computex 2026）接力登場，短線不悲觀，尤其是震盪整理下，融資浮額清洗後指數仍有機會再攻高。

後續操作上，黃文清建議買黑賣紅，並稍微降槓桿，不要過度追高，因為震盪盤很容易遇到類似昨日開盤見高後就有獲利落袋的狀況。

黃詣庭表示，不要追只有題材的股票，要關注「營收與獲利」，例如輝達執行長黃仁勳提到的電力相關個股，或位階相對低的記憶體等族群。

接下來觀盤留意4月個人消費支出（PCE）、美伊協議進度、油價走勢，以及外資期現貨變化。若美伊協議在6月前有解，油價便可下降，通膨可隨之降溫，就不會影響到聯準會貨幣政策。

台股 聯發科 伊朗

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