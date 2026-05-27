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台積發威…彭博：台股市值超印度 登全球第5

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
台股市值登全球第5。示意圖。 法新社
台股市值登全球第5。示意圖。 法新社

台北股市市值廿五日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人漲幅帶動。

彭博彙編的數據顯示，截至廿五日，台灣股市總市值已升至四點九五兆美元，高於印度股市的四點九二兆美元，成為全球第五大股市，僅次於美國、中國大陸、日本，以及排名第四的香港。

台股昨受到油價回檔、台北國際電腦展將開展等利多消息帶動，盤中一度攻上四萬四○九七點的新高，但隨後出現獲利了結賣壓，指數震盪達七四七點；終場下跌一一九點、收在四萬三五二五點，四萬四千點關卡得而復失，成交量爆出一兆五四九七億元的新天量。

今年台股指數頻頻創高，在全球股市排名不斷攀升，主要由台積電帶動。

目前台積電占台灣加權指數超過百分之四十二，顯示市場集中度相當高。受惠於人工智慧（ＡＩ）熱潮，台積電股價今年來已大漲百分之四十九。

彭博分析指出，台股市值激增、印度股市市值下滑，凸顯二○二六年主導金融市場的兩大主題，第一是伊朗戰爭導致油價飆升，衝擊印度這類仰賴能源進口的國家經濟成長前景；第二，市場對ＡＩ的高度樂觀，帶動全球科技股大漲，使台灣與南韓等半導體製造中心尤其受惠。

富蘭克林坦伯頓基金經理人廖亦平表示，「台股市值的上升，本質上反映其高度集中於科技硬體產業，而目前科技硬體正處於ＡＩ投資周期的核心。缺乏科技硬體領域的市場，正逐漸被像台灣與南韓這類以科技硬體為主的市場所超越。」

新的法規也有利於台積電。金管會上月提高台股基金和主動式ＥＴＦ投資單一股票的上限。

雖然台灣在股市市值上已超越印度，但根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）估計，印度經濟規模仍達四點一五兆美元，且是全球成長最快的經濟體之一，遠高於台灣的九七七○億美元國內生產毛額（ＧＤＰ）。

尹衍樑 潤泰集團

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