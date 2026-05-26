封測、導線架、分離式元件族群 輪動走強

金管會證期局副局長黃厚銘指出，口袋證券47.7億為每日申報可買賣額度的上限，上午9時40分左右，委託買賣金額為61.39億元，證交所暫停其輸入作業，使口袋證券不能再接受客戶委託；證交所會去查核，若有違規，則口袋證券會被懲處，也要求其儘快處理客訴、保護客戶權益。

2026-05-26 17:34