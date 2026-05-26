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封測、導線架、分離式元件族群 輪動走強
台股受惠人工智慧（AI）樂觀氛圍，26日延續高檔震盪走勢，力成（6239）、界霖、富鼎等封測、導線架、分離式元件族群，吸引短多強力作價，多檔亮燈漲停，專家建議可掌握盤面輪動節奏，拉回偏多操作。
美國傳出再對伊朗發動空襲，台股今日開高攻抵44,097點，再創歷史新高後，9點半過後一度急殺翻黑，最低下探43,349點，所幸低接買盤進場，終場僅跌119點，盤面上漲家數占比約44%，上市櫃漲停家數仍達100檔。
雖然盤面部分漲多股拉回，但資金持續尋找獲利機會，其中，封測股表現相對強勢，超微日前宣布將加碼台灣投資逾100億美元，以提升AI基礎架構的先進封裝產能，獲市場點名的力成今日攻頂收342元，改寫掛牌後歷史新天價，帶動頎邦、菱生、華東等同步亮燈。
封測股漲勢外溢，亦帶動導線架接棒走強，界霖除受惠車用市場復甦外，法人看好，順利切入AI產品領域，目前營收占比約5%至7%，明年可進一步攀升至一成以上，今日股價漲停收89.6元，續創波段高點，籌碼相對穩定的順德、長科*等兩檔攜手亮燈。
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