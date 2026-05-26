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史上首見！口袋證券爆超額接單 金管會要查了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
口袋證券。圖／口袋證券提供
口袋證券。圖／口袋證券提供

口袋證券爆發風控警訊。金管會26日證實，口袋證券因未妥善控管客戶下單額度，導致單日委託買賣金額超過證交所核定上限，使投資人無法下單交易，證交所依法，可課最高200萬元違約金，金管會也不排除祭出行政裁罰。

這也是首家因觸及委託額度上限而被停單的券商。金管會表示，若查出內控缺失，依法最重可罰600萬元罰鍰。

口袋證券今天上午突公告，暫停上市交易委託，引發市場關注。公司隨後說明，並非系統當機，而是因單日委託買賣金額超過證交所規定上限，因此無法接受上市交易委託；至於上櫃與興櫃交易則不受影響。

證期局副局長黃厚銘說，依規定，券商申報買賣總金額若超過可動用資金淨額20倍，證交所可停止其輸入買賣申報。若券商淨值低於實收資本額、但仍高於二分之一時，相關倍數則由20倍降為10倍。

黃厚銘指出，口袋證券屬後者，因此每日委託買賣金額上限為47.7億元，但今天上午9時40分，委託總金額已衝上61.39億元，超過規定上限，證交所因此停止其輸入作業。

他也證實，這是台灣首家因超過申報上限、遭停止下單的券商。證交所後續將進行查核，若確認違反營業細則，可要求限期改善，並視情節輕重課最高200萬元違約金。

若後續查出涉及內控制度缺失，金管會也將進一步行政裁處，最重可罰600萬元。

黃厚銘強調，每家券商都清楚自身申報額度，理應做好風險控管。

至於受影響客戶範圍，金管會表示，目前仍待業者盤點。口袋證券則聲明，若客戶權益受影響，將以「對客戶最有利方式」妥善處理，金管會也會督促業者保障投資人權益。

金管會 證交所 券商

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