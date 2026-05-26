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借券收費新制 下月上路

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

為接軌國際市場實務，台灣證券交易所調整有價證券借貸交易費用收付方式，並訂今年6月1日起實施，主要調整借貸交易費用收付方式、按月結算借貸交易費用證交所收付時間等二大重點。

依證交所去年公告調整有二，第一，借貸交易費用收付方式：借券人尚未了結標的證券數量，採按月結算與收付；遇還券了結或提前部分還券時，議借交易，亦按月結算與收付；定價、競價交易同現行作業，於還券次一營業日完成相關費用收付。

第二，按月結算借貸交易費用證交所收付時間：每月第一營業日結算後，於次一營業日收付完成。

證交所表示，在兼顧市場效率與風險控管前提下，此次調整借貸相關費用收付方式，期能簡化議借交易還券收付作業流程、降低市場參與者及中介機構行政負擔。

證交所

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