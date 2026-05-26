三璞玉企業 接力秀業績

臺灣證券交易所與永豐金證券合作舉辦的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會一波波，第二波由王品（2727）、建準及中保科三家上市公司接力，說明近期公司財務業務情形，展現經營成果與市場布局，使外界更了解公司營運潛力。

王品發言人朱文敏指出，台灣市場受惠於股市創新高所帶動的財富效果，今年各月營業額均呈現同比增長，目前品牌總店數已達363家；同時，中國大陸市場自2024年第1季虧損後調整經營策略，透過提升產品價值與門市坪效，已連續創造佳績，總店數亦在歷經四年後重新突破百店大關，面對當地「內卷」競爭，團隊透過「明廚亮灶」的透明廚房設計提升消費者信賴。

展望未來，王品在台灣市場今年目標擴增至400家店面，並持續將供應鏈整合與優化。他強調，王品核心護城河源自高黏著度的數位會員，旗下「王品瘋美食」會員人數已突破583萬人，且每月營收與會員的關聯度達62%，成功將大數據轉化為穩定的現金流與抗循環動能。

建準投資人關係經理黃妍禎表示，公司已跨入「轉型及超越」階段，成長動能將聚焦於AI工廠、智慧城市與智慧生活，核心產品亦由傳統風扇與散熱模組，跨足至高附加價值之「氣冷與液冷全方位解決方案」。目前AI伺服器營收占比已達22.6%，而液冷布局，首批水冷板已於今年第1季出貨，在水冷散熱需求持續高漲的長期趨勢下，未來營收貢獻可望持續擴大。

此外，在節能EC風扇領域，建準是首個推出800V大型風扇的廠商，在全球高效節能的主流趨勢下，該產品憑藉較高的能源轉換效率與領先技術，可望在中長期轉化為驅動公司成長的新動能。

中保科董事長林建涵說明，公司在AI領域正全力聚焦於「F4戰略成長引擎」的持續性訂閱收入模式。

在「防災防火」戰略中，引進第三方設備監控以確保住家設備運作正常，並結合中保無限飛AI平台與消防無人機設備，實現全天候即時監控與智慧城市防汛預判；在應對高齡化趨勢的「防摔倒」健康照顧上，則提供跌倒偵測、活動樣態與智能風險分析，全方位服務近3.4萬位獨居長者，對接國家長照政策；在「防詐資安」板塊，憑藉著TAF認證實驗室，協助客戶確保攝影機與門禁等終端設備不會成為駭客入侵的跳板。