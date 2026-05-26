快訊

影／北市大安區夫殺妻命案 退休教師聲押獲准 凌晨坐輪椅搭囚車

今明熱爆「大台北黑到發紫」！粉專：體感溫度上看40度…曝曬感非常可怕

聽新聞
0:00 / 0:00

三璞玉企業 接力秀業績

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所與永豐金證券合作舉辦的「臺灣璞玉指數」主題式業績發表會一波波，第二波由王品（2727）、建準及中保科三家上市公司接力，說明近期公司財務業務情形，展現經營成果與市場布局，使外界更了解公司營運潛力。

王品發言人朱文敏指出，台灣市場受惠於股市創新高所帶動的財富效果，今年各月營業額均呈現同比增長，目前品牌總店數已達363家；同時，中國大陸市場自2024年第1季虧損後調整經營策略，透過提升產品價值與門市坪效，已連續創造佳績，總店數亦在歷經四年後重新突破百店大關，面對當地「內卷」競爭，團隊透過「明廚亮灶」的透明廚房設計提升消費者信賴。

展望未來，王品在台灣市場今年目標擴增至400家店面，並持續將供應鏈整合與優化。他強調，王品核心護城河源自高黏著度的數位會員，旗下「王品瘋美食」會員人數已突破583萬人，且每月營收與會員的關聯度達62%，成功將大數據轉化為穩定的現金流與抗循環動能。

建準投資人關係經理黃妍禎表示，公司已跨入「轉型及超越」階段，成長動能將聚焦於AI工廠、智慧城市與智慧生活，核心產品亦由傳統風扇與散熱模組，跨足至高附加價值之「氣冷與液冷全方位解決方案」。目前AI伺服器營收占比已達22.6%，而液冷布局，首批水冷板已於今年第1季出貨，在水冷散熱需求持續高漲的長期趨勢下，未來營收貢獻可望持續擴大。

此外，在節能EC風扇領域，建準是首個推出800V大型風扇的廠商，在全球高效節能的主流趨勢下，該產品憑藉較高的能源轉換效率與領先技術，可望在中長期轉化為驅動公司成長的新動能。

中保科董事長林建涵說明，公司在AI領域正全力聚焦於「F4戰略成長引擎」的持續性訂閱收入模式。

在「防災防火」戰略中，引進第三方設備監控以確保住家設備運作正常，並結合中保無限飛AI平台與消防無人機設備，實現全天候即時監控與智慧城市防汛預判；在應對高齡化趨勢的「防摔倒」健康照顧上，則提供跌倒偵測、活動樣態與智能風險分析，全方位服務近3.4萬位獨居長者，對接國家長照政策；在「防詐資安」板塊，憑藉著TAF認證實驗室，協助客戶確保攝影機與門禁等終端設備不會成為駭客入侵的跳板。

王品 中保科 中國大陸

延伸閱讀

王品法說會／美國首店踩煞車！中國大陸市場連5月雙位數成長

日盛台股東會／說明2026年度布局 對今年營運績效「審慎樂觀」

穎崴推次世代先進測試介面平台 迎戰AI新世代

大銀微系統股東會／深化轉型 半導體相關設備業務占比逾五成

相關新聞

台積發威…彭博：台股市值超印度 登全球第5

台北股市市值廿五日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人漲幅帶動。

台積電驚人漲幅帶動 台股市值躍全球第五大

台灣股市市值25日已超越印度，躍居全球第五大股票市場，主要由全球晶圓代工龍頭台積電驚人的漲幅所帶動。

台股動能強 再爆天量1.5兆…大盤閃見44K

台股昨（26）日受美軍又空襲伊朗、美國通膨升溫拉高升息預期影響，加權指數開高走低爆大量，開盤最高上漲453點，閃見「44K」。雖大盤收黑，但外資連四日買超，累計逾2,000億元，達2,213.7億元，現貨偏多操作。法人指出，台股短線高檔震盪整理，浮額清洗後有機會再攻高。

台灣50正2增持權王

台積電近期大買家現身。台股槓桿ETF規模最大的元大台灣50正2（00631L）近期調整策略，以約626.4億元進場買台積電股票，現占整體規模近四成，考量台積電在台灣50指數與加權股價指數占比差異，採取台指期搭配台積電現貨的策略，以貼近台灣50指數單日正向二倍報酬目標。

千金股火熱 增至52檔

台股多頭氣勢如虹，昨（26）日收盤出現「52千金」盛況。加權指數昨盤中創高後翻黑，但櫃買指數逆勢上漲0.99％再寫新猷，表現相對強勢；在資金全力簇擁下，聖暉、欣興正式跨過千元大關，推升千金股檔數改寫台股新頁。

就市論勢／AI 鏈龍頭 逢回分批布局

5月初全球市場籠罩在通膨與地緣政治陰影中，亦為台股本波行情起點。美國通膨數據升溫，尤其生產者物價（PPI）明顯高於預期，加上能源價格因中東局勢升高走揚，市場下修對聯準會降息期待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。