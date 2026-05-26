SpaceX成功發射Starship V3達新里程碑 法人正向看待三檔供應鏈

SpaceX日前成功發射Starship V3超重型火箭，未來星艦商用發射每公斤單位成本將大幅下降至200美元以下，達成階段性里程碑，法人看好，將有利低軌衛星加速發展，正向看待昇達科（3491）、華通（2313）、穩懋（3105）等三檔供應鏈。

壽險金控旗下投顧法人分析，SpaceX日前在德州「星際基地」成功發射第三代升級版「星艦 V3」（Starship V3）超重型火箭，配備六具「猛禽 3」發動機，其中，三具更因應真空環境下運作而進一步優化。

雖有一具爬升到太空時提前關機，所幸其餘五具運行時間優於原先計畫，以彌補一具發動機提前關機不足，最終讓火箭進入可接受的次軌道，而進入太空後運作良好，從發射器釋放22個星鏈網路衛星模擬器，其中，兩個配備攝影鏡頭傳回星艦影像。

法人指出，此次試飛驗證新一代發動機全航程表現，至於助推器雖失控未如預定落在墨西哥灣，仍順利濺落印度洋，算是達成階段性里程碑。

SpaceX現階段致力於完善首枚可完全重複使用的火箭，未來可用於發射政府及商業衛星、科學探測器，最終實現載人火星飛行。

根據SpaceX規畫，新版第三代星艦未來商用將可同時回收助推器及太空船，運載能力超過100噸，預計2026年底前有望實現完全可重複使用，屆時發射單位成本將由每公斤數千美元降至數百美元，未來目標甚至可達200美元以下，法人預期將帶動未來衛星部署量激增，衛星製造規模化與效能提升亦將降低整體建網門檻。