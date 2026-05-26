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台股投資「四貸同堂」槓桿玩太大 銀行局：目前貸款並無過熱狀況

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股投資被質疑「四貸同堂」槓桿玩太大，銀行局：目前貸款並無過熱狀況。 圖／本報資料照片
台股投資被質疑「四貸同堂」槓桿玩太大，銀行局：目前貸款並無過熱狀況。 圖／本報資料照片

對於外界矚目台股的投資槓桿開太大，導致「四貸同堂」，以及其後的風險，銀行局副局長王允中今日指出，若以今年國銀的放款與去年相較，主要仍以企金業務成長為主，個人放款僅增加4021億，其他為政府與企金放款成長，亦與經濟帶動的國內需求有關，倘若以房貸、車貸、小額信貸成長來觀察，還沒有出現失速的現象。

所謂的「四貸同堂」現象，是指房貸、股票融資、信貸與車貸等多重負債工具並用來投資台股，引發外界矚目是否投資人的槓桿玩太大？對此，王允中以數據分析，若今年4月和去年4月相較，房貸成長了4.46%、車貸增加6.04%、小額信貸增加9.4%，這些借款用途都很明確，都是有專門的用途管理，且銀行若發現借貸出來的資金原先說明的借款用途並非投資股票，但之後移作投資股票，銀行也都會作貸後管理以及處理。

證期局副局長黃厚銘也指出，去年前四月的融資交易餘額為2832億，今年為6413億，前後兩年增加3581億。他說，對於融資交易，證交所例行查核都會將核給客戶額度的過程，列為查核重點，會去了解核給額度是否符合規定，事實上近期證券商也已有調降成數與調高融資利率的措施，後續證期局仍會繼續關注券商採取的業務和風控措施是否妥適。

台股 房貸

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