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口袋證券被證交所暫停下單 證期局：證交所將查核為何未事先限制

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
口袋證券被證交所暫停下單，證期局：證交所將查核為何未事先限制。 圖／本報資料照片
口袋證券被證交所暫停下單，證期局：證交所將查核為何未事先限制。 圖／本報資料照片

金管會證期局副局長黃厚銘指出，口袋證券47.7億為每日申報可買賣額度的上限，上午9時40分左右，委託買賣金額為61.39億元，證交所暫停其輸入作業，使口袋證券不能再接受客戶委託；證交所會去查核，若有違規，則口袋證券會被懲處，也要求其儘快處理客訴、保護客戶權益。

對於違規可能，黃厚銘說，為何口袋證券未作好風控，以致超限？這將是證交所查核的重點，為何不事先限制，以致於有超限的情況，證交所將在查核時予以釐清。

黃厚銘說，口袋證券淨值低於實收資本額，但仍在二分之一以上，所以可以用10倍來計算可承作的額度，因此額度上限為47.7億元。黃厚銘認為，問題並不出在券商規模大小問題，而在於未去根據其法定胃納量來作出業務量的限制，因此讓受託買賣金額超過上限，這才是問題所在，因此被證交所暫停其輸入作業。他也指出，證交所在此次事件之後，應該會強化對於券商的遵法的宣導，要求他們在承接業務量時不能超限。

黃厚銘也說，限制下單只會限制在上市股票，至於興櫃等非上市的交易，則不會受到影響。

證交所

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