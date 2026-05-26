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外資買超355億元但竟狂賣面板股 群創、友達、彩晶合計遭倒貨逾40萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）
外資賣超前十名。（資料來源：證交所）

台股26日盤中創新高，終場則以43,525.37點收盤，下跌119.03點，三大法人同步買超，外資買超355.49億元，統計外資買賣超個股發現，面板三虎竟高居外資賣超前三名，群創（3481）遭外資狂倒20萬2,890張，友達（2409）則遭外資賣超16萬6,130張，彩晶（6116）則遭外資出脫34,300張，合3檔面板股被外資調節了40萬3,320張。

台股早盤以43,708.89點開出，上漲64.49點，指數開高後強勢突破44,000點整數關卡，一度衝達44,097.63點，上漲453.23點，寫歷史新高，但權王台積電（2330）開高後盤中翻黑，國巨*（2327）遭處置股價下跌，拖累被動元件股的表現，友達重挫跌停，群創也大跌。

大盤指數在衝高後翻黑，一度下滑至43,349.77點，盤中則在平盤上下遊走；盤面上封測股擔綱撐盤，京元電子（2449）領軍，力成（6239）、菱生（2369）亮燈漲停，上櫃封測股頎邦（6147）也亮燈，另外，第三代半導體的矽晶圓也撐起多頭信心，台勝科（3532）、環球晶（6488）、合晶（6182）同步亮燈，中美晶（5483）也大漲。

台股大盤指數終場以43,525.37點收盤，三大法人買超473.94億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超355.49億元，投信買超69.34億元，自營商買超（合計）49.09億元，其中自營商（自行買賣）買超18.76億元，自營商（避險）買超30.33億元。

群創以52元開高後一度拉升至52.2元，隨後翻黑，一度下滑至44.65元，終場收45.7元，成交量高居個股第一名；友達早盤以25.5元開出，一度拉升至25.8元，隨後翻黑至跌停22元；彩晶早盤以漲停14.3元開出，盤中打開，終場收13.65元，上漲0.65元，漲幅5%。

統計外資賣超前十名個股中，群創、友達、彩晶居外資賣超前三名，華南金（2880）、英業達（2356）、中鋼（2002）及航空股的長榮航（2618）、華航（2610）都遭賣超；外資買超前十名中，買超聯電（2303）71,870張最多，其次是買超力積電（6770）59,833張，買超第三名為富邦金（2881）。

外資買超前十名。（資料來源：證交所）
外資買超前十名。（資料來源：證交所）

群創 友達 彩晶 外資

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