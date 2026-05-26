快訊

高鐵異常釀悲劇！趕不上飛機慘噴近5萬元 內行曝1招：可協助改班

理專偷挪客戶157萬未通報 金管會重罰台新銀1400萬

黃大煒突宣布離開台灣原因曝光！爆女友胃腫瘤復發 心碎返夏威夷

聽新聞
0:00 / 0:00

「有沒有記憶體？」華邦電漲停創高 外資掃貨狂潮要再發動了？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞（右）、總經理陳沛銘（左）。記者李孟珊／攝影
華邦電董事長焦佑鈞（右）、總經理陳沛銘（左）。記者李孟珊／攝影

台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元。觀察成交量、成交值前十名，華邦電（2344）都上榜，且股價強攻漲停，並創新高。籌碼面上，外資也大買記憶體，買超力積電（6770）5.9萬張、華邦電4.6萬張、旺宏（2337）2.9萬張、南亞科（2408）7,330張。

今日成交量前十名分別為群創（3481）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、彩晶（6116）、力積電、台玻（1802）、華邦電、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、中鋼（2002）。其中友達跌停，而華邦電漲停，收141元，創下歷史新高；聯電上漲4.4%，收130.5元，也創新高。

成交值部分，前十名分別為聯發科（2454）、群創、台積電（2330）、華邦電、南亞科、聯電、景碩（3189）、京元電子（2449）、欣興（3037）、台玻。華邦電同時擠上成交量、成交值雙榜。

儘管台股下跌119.03點，但外資仍買超355.49億元，買超前十名中有聯電、力積電、富邦金（2881）、00403A、華邦電、南亞（1303）、金寶（2312）、旺宏、京元電子、國泰金（2882）。而買超前十中有三檔是記憶體，除了華邦電漲停，旺宏上漲逾5%，力積電漲逾4%，南亞科上漲逾2%。

緯穎（6669）董事長洪麗寗表示，零組件缺料漲價問題嚴峻，緯穎與客戶、供應商等三方每天都在為此開會討論，目前最缺的是記憶體，「客戶每天都在問有沒有記憶體」。總經理暨執行長林威遠補充，緯穎也跟三星（Samsung）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）等記憶體大廠詢問過缺貨狀況，但就連這些大廠也不知道會缺多久。

IDC指出，2024年至2027年AI伺服器出貨年複合成長率將超過20%，帶動單機記憶體搭載容量大幅提升。相較傳統伺服器，AI訓練與推論需求對記憶體頻寬與容量要求倍增，使記憶體由配角躍升為影響系統效能的關鍵元件。

華邦電4月營收192.45億元，月成長32.7%、年成長182.2%，連續五個月創單月營收新高。展望後市，法人認為，NOR Flash在高容量終端需求帶動下，將推升今年下半年價格上升。而SLC NAND供給端也持續缺貨，支持價格上漲動能；DDR4及LPDDR4結構性供給缺口在短期內改善有限，預期缺口將延續至2028年後。

華邦電

延伸閱讀

記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

台股創高後拉回收跌119點44K 得而復失 台積電收低40元

台股下跌119點 三大法人逆勢買超473億元

台積電、日月光投控開高翻黑 台股震盪超過400點、早盤一度觸及44K

相關新聞

台股下跌119點 三大法人逆勢買超473億元

台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元，三大法人買超473.94億元。

台股創高後拉回收跌119點44K 得而復失 台積電收低40元

台股26日收盤下跌119.03點，終場以43,525.37點作收，成交量1兆4,732.23億元；台積電（2330）收盤價2,270元，下跌40元，跌幅1.73%。

台股大盤要走弱了嗎？分析師不這麼看之外還曝3族群可以買

台股26日一度衝達44,097.63點，再創歷史新高，可惜攻勢未能持續，在過高後下跌翻黑，隨後則是在平盤上下遊走，市場憂心大盤是否要走弱了？證券分析師則是直言還沒有，可以從兩個理由來看，一是量能未失控，二是有新主流承接，同時強調，大盤指數面臨44,000點心理關卡，震盪難免，同時強調，看好三大族群值得留意。

口袋證券被證交所暫停下單 證期局：證交所將查核為何未事先限制

金管會證期局副局長黃厚銘指出，口袋證券47.7億為每日申報可買賣額度的上限，上午9時40分左右，委託買賣金額為61.39億元，證交所暫停其輸入作業，使口袋證券不能再接受客戶委託；證交所會去查核，若有違規，則口袋證券會被懲處，也要求其儘快處理客訴、保護客戶權益。

外資買超355億元但竟狂賣面板股 群創、友達、彩晶合計遭倒貨逾40萬張

台股26日盤中創新高，終場則以43,525.37點收盤，下跌119.03點，三大法人同步買超，外資買超355.49億元，統計外資買賣超個股發現，面板三虎竟高居外資賣超前三名，群創（3481）遭外資狂倒20萬2,890張，友達（2409）則遭外資賣超16萬6,130張，彩晶（6116）則遭外資出脫34,300張，合3檔面板股被外資調節了40萬3,320張。

「有沒有記憶體？」華邦電漲停創高 外資掃貨狂潮要再發動了？

台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元。觀察成交量、成交值前十名，華邦電（2344）都上榜，且股價強攻漲停，並創新高。籌碼面上，外資也大買記憶體，買超力積電（6770）5.9萬張、華邦電4.6萬張、旺宏（2337）2.9萬張、南亞科（2408）7,330張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。