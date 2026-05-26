「有沒有記憶體？」華邦電漲停創高 外資掃貨狂潮要再發動了？

台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元。觀察成交量、成交值前十名，華邦電（2344）都上榜，且股價強攻漲停，並創新高。籌碼面上，外資也大買記憶體，買超力積電（6770）5.9萬張、華邦電4.6萬張、旺宏（2337）2.9萬張、南亞科（2408）7,330張。

今日成交量前十名分別為群創（3481）、友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、彩晶（6116）、力積電、台玻（1802）、華邦電、聯電（2303）、主動統一台股增長（00981A）、中鋼（2002）。其中友達跌停，而華邦電漲停，收141元，創下歷史新高；聯電上漲4.4%，收130.5元，也創新高。

成交值部分，前十名分別為聯發科（2454）、群創、台積電（2330）、華邦電、南亞科、聯電、景碩（3189）、京元電子（2449）、欣興（3037）、台玻。華邦電同時擠上成交量、成交值雙榜。

儘管台股下跌119.03點，但外資仍買超355.49億元，買超前十名中有聯電、力積電、富邦金（2881）、00403A、華邦電、南亞（1303）、金寶（2312）、旺宏、京元電子、國泰金（2882）。而買超前十中有三檔是記憶體，除了華邦電漲停，旺宏上漲逾5%，力積電漲逾4%，南亞科上漲逾2%。

緯穎（6669）董事長洪麗寗表示，零組件缺料漲價問題嚴峻，緯穎與客戶、供應商等三方每天都在為此開會討論，目前最缺的是記憶體，「客戶每天都在問有沒有記憶體」。總經理暨執行長林威遠補充，緯穎也跟三星（Samsung）、美光（Micron）、SK海力士（SK Hynix）等記憶體大廠詢問過缺貨狀況，但就連這些大廠也不知道會缺多久。

IDC指出，2024年至2027年AI伺服器出貨年複合成長率將超過20%，帶動單機記憶體搭載容量大幅提升。相較傳統伺服器，AI訓練與推論需求對記憶體頻寬與容量要求倍增，使記憶體由配角躍升為影響系統效能的關鍵元件。

華邦電4月營收192.45億元，月成長32.7%、年成長182.2%，連續五個月創單月營收新高。展望後市，法人認為，NOR Flash在高容量終端需求帶動下，將推升今年下半年價格上升。而SLC NAND供給端也持續缺貨，支持價格上漲動能；DDR4及LPDDR4結構性供給缺口在短期內改善有限，預期缺口將延續至2028年後。