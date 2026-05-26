光聖轉投資即將掛牌 布局CPO、低軌衛星等明星產業

光通訊大廠光聖（6442）積極透過轉投資布局CPO領域，以合聖為研發主力，光聖則為其進行部分代工；目前取得新進度，成功將產品送至美國龍頭大廠進行驗證。合聖目前正準備送件上興櫃，預計最快下個月就有機會登錄興櫃。同時，稜研也於25日申請創新板上市，是今年首家申請的公司。

光聖除了OCS架構上的光纖光纜和集線盒外，也積極布局CPO的主動元件等產品，由合聖設計包含ELS模組以及FAU等CPO零組件，光聖在為其代工；目前已提供給美國大廠進行驗證。目前預計FAU產品今年僅會有小量貢獻，明年出貨量逐步攀升，真正放量的時間將會落在2028年。

除了合聖外，光聖也透過和IET-KY（4971）換股的方式，提前切入CPO主動元件市場，向上整合上游的磷化銦基板，穩固垂直供應鏈穩定性。

稜研科技則是主攻低軌衛星產業，主要聚焦於地面站到半空的訊號傳輸，產品為RF高頻連接器產品，公司已於25號提出創新板上市，是今年全國首度提出的公司。