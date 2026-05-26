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台股下跌119點 三大法人逆勢買超473億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元，三大法人買超473.94億元。圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）
台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元，三大法人買超473.94億元。圖為台股示意圖。（聯合報系資料照片）

台股26日開高走低，下跌119.03點，收43,525.37點，跌幅0.27%，成交量1兆4,732.23億元，三大法人買超473.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超355.49億元，投信買超69.34億元，自營商買超（合計）49.09億元，其中自營商（自行買賣）買超18.76億元，自營商（避險）買超30.33億元。

台股在連續衝高三天後，今稍作休息，台積電（2330）收2,270元，下跌1.73%。聯發科（2454）收4,265元，小漲0.47%，台達電（2308）創收盤新高，收2,350元，漲幅2.62%，台光電（2383）漲多拉回，收5,290元，下跌近4%。

今日上市櫃漲停仍達85家，上市類股指數表現較強的有網通、電子組件、金融和電機。電子組件方面，ABF載板三雄之一的欣興（3037）再刷歷史天價，收漲停1,085元；部分被動元件股仍強勢，立隆電（2472）漲停，禾伸堂（3026）大漲近9%。網通則由矽光子/CPO概念股的光聖（6442）、統新（6426）帶動，其中光聖攻漲停，收2,265元。

功率元件二極體、MOSFETS，以及備援電力系統BBU、間接支援功率元件的導線架等電源相關族群也走強，朋程（8255）、台半（5425）、強茂（2481）、富鼎（8261）、杰力（5299）、大中（6435）、順達（3211）、界霖（5285）、長科（6548）*等都漲停。

金融股以富邦金（2881）最強，大漲近6%，收103.5元，創下歷史新高。

三大法人 台股

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