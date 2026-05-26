台股創高後拉回收跌119點44K 得而復失 台積電收低40元

台股26日收盤下跌119.03點，終場以43,525.37點作收，成交量1兆4,732.23億元；台積電（2330）收盤價2,270元，下跌40元，跌幅1.73%。

台股早盤衝上44,097點後，一路下滑在平盤上下起伏，投資人擔心美國恐升息且美國對伊朗傳出攻擊，對美股周二（26日）有負面衝擊；加以大盤指數創高後的乖離又擴大，技術面存拉回疑慮，導致4萬4千點得而復失。

今日成交金額大且走高為：聯發科（2454）、華邦電（2344）、景碩（3189）、聯電（2303）、欣興（3037）、京元電（2449）、旺宏（2337）、力積電（6770）及台達電（2308）；成交金額大且疲軟者則為：群創（3481）、台玻（1802）、華通（2313）、友達（2409）、國巨*（2327）、台光電（2383）、緯穎（6669）、英業達（2356）及新唐（4919）。

群益投顧表示，短線影響市場浮動的美伊談判，本質上是「事件」的推波，這波股市未因此「利空」事件而下跌，反屢創新高。以此可看出資金積極追逐股市、怕失去機會的追價心態濃烈。油價若回落雖有助通膨憂慮降溫，但影響美債殖利率因素錯綜複雜，基本面應回歸觀察華許上任後，美債殖利率發展，目前股市對應殖利率水準的估值偏高，嚴守停損停利應對。

第一金投顧表示，台股在籌碼與情緒擁擠下，高檔的乖離恐帶來更大震盪，短線則可先關注COMPUTEX 相關概念族群，包括伺服器、光通訊等，而強勢族群如被動元件、PCB等則順勢操作。