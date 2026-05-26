台股52千金新紀錄誕生！欣興漲停點火9檔創天價 鴻勁首戰8千關

台股26日盤中衝高震盪劇烈，大盤一度攻上44,097.63點歷史新高後翻黑回測。不過，千金族群檔數擴大至52檔再創台股歷史新紀錄，並有多檔盤中觸及漲停與歷史高點，鴻勁更首度衝關8,000元、觸及8,045元，族群成為多頭的重要支柱之一。

盤面上，半導體自動化設備廠創新服務挾基本面成長題材，盤中放量直攻1,405元漲停鎖死，成為矚目焦點之一；欣興（3037）則以逾2.8萬張巨量躍居千金族群人氣王，同樣強勢亮燈漲停創高，光聖（6442）、高力（8996）、聖暉*（5536）等亦一度亮燈，資金明顯向AI供應鏈延伸。

同時，台達電（2308）、智邦（2345）、漢唐（2404）、致茂（2360）等指標股同步改寫歷史新高；但台光電（2383）盤中衝上5,636元天價後翻黑回跌逾3.5%，聯發科（2454）觸及4,440元新高後轉為整理，台燿（6274）亦在刷新1,700元高點後回落，顯示高檔換手壓力同步升溫。

族群擴散趨勢亦持續發酵，目前市場關注兆聯實業、辛耘（3583）與南電（8046）等900元以上個股，正逐步逼近千金門檻，千金梯隊有望進一步擴編。

基本面題材方面，欣興成為AI供應鏈焦點。隨輝達（NVIDIA）與超微（AMD）加速投入AI運算架構升級，業界指出，輝達Rubin平台導入後，PCB零組件價值明顯提升，單位含金量年增幅估達倍數水準，ABF載板層數需求亦同步增加約八成，帶動整體產業進入結構性升級循環。法人看好臻鼎-KY（4958）與欣興等龍頭廠將持續受惠AI長線需求。

另一方面，創新服務則展現設備端成長動能。公司2024年及2025年每股稅後純益分別達5.25元與6.33元，基本面表現穩健。其核心業務涵蓋MEMS探針卡製造與檢修自動化設備，並延伸至IC成品測試階段的自動化測試插座應用。

展望後市，創新服務看好AI算力擴張帶動半導體測試與封裝設備需求提升，並積極布局「高密度銅柱端子模組」及「銅柱玻璃通孔基板」兩大新產品，待驗證完成後可望成為下一波成長動能。

整體來看，台股雖在44,000點關卡附近震盪加劇，但千金股擴編至52檔，顯示市場資金正由權值股擴散至具AI實質受惠與高成長性的高價族群。後續在法說會與股東會密集登場下，千金股行情能否延續，仍將取決於AI供應鏈接單能見度與獲利成長動能。