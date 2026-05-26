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台股大盤要走弱了嗎？分析師不這麼看之外還曝3族群可以買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股26日一度衝達44,097.63點，再創歷史新高，可惜攻勢未能持續，在過高後下跌翻黑，隨後則是在平盤上下遊走，市場憂心大盤是否要走弱了？證券分析師則是直言還沒有，可以從兩個理由來看，一是量能未失控，二是有新主流承接，同時強調，大盤指數面臨44,000點心理關卡，震盪難免，同時強調，看好三大族群值得留意。

台股早盤以43,708.89點開出，上漲64.49點，指數開高後強勢突破44,000點整數關卡，一度衝達44,097.63點，上漲453.23點，寫歷史新高，但權王台積電（2330）開高後盤中翻黑，國巨*（2327）遭處置股價下跌，拖累被動元件股的表現，友達（2409）重挫跌停，群創（3481）也大跌。

大盤指數在衝高後翻黑，一度下滑至43,349.77點，盤中則在平盤上下遊走；盤面上封測股擔綱撐盤，京元電子（2449）領軍，力成（6239）、菱生（2369）亮燈漲停，上櫃封測股頎邦（6147）也亮燈，另外，第三代半導體的矽晶圓也撐起多頭信心，台勝科（3532）、環球晶（6488）、合晶（6182）同步亮燈，中美晶（5483）也大漲。

台股衝高後攻勢不繼，市場擔心大盤是否走弱了？證券分析師張陳浩表示，可以從兩現象來看大盤的表現，一是量能並未失控，二是在先前的強勢主流被動元件、面板等休息下，有兩大新主流繼起承接，大盤指數在面臨44,000點心理關卡壓力下，過高後震盪難免，預期將出現整理往上墊高的走勢。

張陳浩強調，封測股及第三代半導體矽晶圓是接棒的兩大新主流，封測股看好由京元電子為首，華東（8110）、力成、頎邦、菱生等股，尤其是京元電子的技術僅次於日月光（3711）投控，且將召開股東會，更值得留意。

張陳浩認為，矽晶圓也是盤面上新主流，挾著報價上漲題材，有助股價的表現，中美晶、環球晶、台勝科、合晶等都值得關注；還有一個可以布局的類股則是繼續強者恆強的ABF，包括欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、南電（8046）、同欣電（6271）等。

台股 大盤 國巨

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