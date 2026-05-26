台股開高走低又爆量 兩因素干擾多頭力道

台股今日早盤衝上4萬4千點之後，賣壓一路摜低指數，午盤時的成交量已超過1.1兆元，今日呈現爆量震盪走勢，市場傳出可能受到美國升息機率提升，而美股周一（25日）因陣亡將士紀念日（Memorial Day）沒開盤，投資人擔心周二會反應；此外，又傳出美國在停火協議下，出現攻擊伊朗的變數。

第一金投顧表示，大盤指數上衝產生的技術面乖離大，一直視投資人擔心回檔會深的隱憂；不過，群益投顧指出，投資人心態很糾結，國內法人持續看好AI帶給台廠業大幅成長，並且開始用2028年每股稅後獲利（EPS）估算股價水準，因此可看到資金積極追逐股市、怕失去機會的追價心態濃烈。

投信法人表示，雖然股市不會每天持續上漲，但台股基本面強勁讓低檔承接買盤伺機而定，造成拉回一定幅度就有買盤進場，也推升指數持續創高。基本面變數尚未看到，市場擔心的還是美伊戰事何時底定，油價能拉回對產業有利。