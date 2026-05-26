美伊有望達成協議？法人：能源及黃金類股仍具上漲機會

雖然傳出美伊有望達成停戰協議，但法人認為，變數仍大。即使荷莫茲海峽重新開放，但地緣政治風險仍高，油價仍可能長期維持在相對高檔，金價也仍有上行空間。

美伊雙方談判進展與荷莫茲海峽通航持續成為市場焦點。富蘭克林投顧表示，自伊朗戰爭爆發、荷莫茲海峽航運中斷以來，全球透過庫存釋放、部分供應改道出口、出口再配置與需求延後等方式，有效吸收短期衝擊。

不過，富蘭克林投顧認為，這些調整機制具時間限制。在供應仍未完全恢復情況下，油價仍然有迅速上行的風險。如果封鎖時間拉長，也可能導致後續產量回補顯著放慢甚至僅能部分恢復。

此外，富蘭克林投顧指出，由於能源供給集中風險將被重新定價、地緣政治風險溢價將成為常態。因此，即使產出恢復，但油價仍可能長期維持在相對高檔，後續油價走勢風險仍偏向上行，加以資金輪動效應，能源類股仍有上漲機會。

整體而言，富蘭克林投顧表示，天然資源產業的投資機會多元。工業金屬受惠於製造業穩定跡象、電氣化、資料中心及電網擴張需求加速與供應中斷問題；黃金則仍受持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐。

富蘭克林投顧表示，短期中東局勢的發展可能使通貨膨脹更明顯，使聯準會（Fed）按兵不動。歷史經驗也顯示，在全球金融危機、新冠疫情初期，由於投資人尋求流動性，帶動美元走強，因此黃金及金礦股承壓。不過，隨著市場趨穩且逐漸逆轉，黃金及金礦股隨後表現優於其他資產。中長期而言，在一個日益分裂的世界中，黃金價值有望持續上升。