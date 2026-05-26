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台股開高走低爆大量、市場全面軋空中 但真正風險正在後面慢慢靠近

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

美股25日因陣亡將士紀念日未開盤，受到美軍又空襲伊朗，停火協議出現變數，加上美國5月消費者通膨預期進一步升高，升息預期拉高，使得台股26日開高走低爆大量，開盤一度上漲453點至44,097點，再刷盤中歷史新高。但隨後賣壓出籠，一度下跌294點至43,349點。台積電盤中最低下跌30元至2,280元。

永豐期貨指出，台股昨日再度上演瘋狂軋空行情，加權指數暴漲超過千點，期貨盤中甚至一度出現高達500點的正價差，這種現象已經不是單純情緒樂觀，而是市場進入全面性逼空與資金失控追價的階段。從結構來看，多頭格局其實已經正式確立，尤其在權值股全面回歸主升段後，過去幾個月壓抑的資金開始瘋狂回補。

更重要的是，市場現在對於高乖離已經完全選擇視而不見，代表短線情緒已進入典型多頭末升段特徵，只要資金還願意追，技術面超漲根本不構成修正理由，這也是近期許多人一直等待拉回卻始終等不到的主因。尤其AI、半導體、高速運算與部分金融權值同步發動，使盤面形成非常健康的輪動結構，而不是單靠單一族群硬拉指數，這種多頭擴散效應也讓行情更具延續性。

永豐期貨表示，不過市場最需要留意的，反而不是眼前的瘋狂噴出，而是未來幾個月資金預期是否開始出現轉變，目前全球市場其實已經慢慢開始交易「年底可能再度升息」的風險，尤其美國近期通膨數據若重新升溫，聯準會態度轉鷹，長天期美債殖利率再度飆升，那麼高估值科技股勢必會面臨重新評價壓力，而現在台股之所以能夠如此強勢，很大程度仍建立在資金寬鬆與AI成長預期之上，一旦利率預期反轉，高本益比族群會是第一波修正重災區。

台股 美股 台積電

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