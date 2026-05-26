金控股大漲！富邦金更衝破百元關卡 創歷史新高

台股26日盤中上漲約百點，不過金融股百花齊放，龍頭富邦金（2881）盤中更大漲逾4%，衝破百元關卡，並一度攻上103元，創下歷史新高。台新新光金、永豐金（2890）都大漲逾2%，華南金（2880）、元大金（2885）、中信金（2891）也都上漲逾1%。

今日台股漲勢稍微停歇，資金輪動至金融股，其中富邦金表現最為亮眼，盤中大漲逾4%。富邦金昨日舉行法人說明會，旗下富邦人壽第1季在台股多頭行情帶動下，投資大豐收，國內股票報酬率達40.18%，績效超越大盤指數，成為第1季獲利成長最大動能。

在投資組合方面，富邦人壽第1季國內股票部位5,160億元，占比9.8%，年化報酬率高達40.18%，國外股票部位為2,822億元，占比5.4%，年化報酬率10.06%。國外債券部位達2兆7,275億元，占整體投資資產51.9%，以投資等級公司債及金融債為主，年化報酬率4.01%。

總經理韓蔚廷表示，他對台灣在AI產業扮演關鍵角色的「硬體端」非常有信心，短中期來看，AI產業基本面與實質需求依然存在。只是後續包含物價、就業、經濟成長的受影響程度，還需要觀察。

韓蔚廷指出隨著股市漲多，內部會嚴格進行風險控管與機動調整，但長期將股票總部位維持在總投資資產15%左右的策略不會動搖。

富邦金控第1季稅後純益335.5億元，每股稅後純益2.4元，均居業界第一。

永豐金盤中也大漲近3%，永豐金今日舉行股東會，通過發放創金控成立以來最高紀錄的股利，每股將配發1.3元，包含現金股利1.1元及股票股利0.2元。永豐金今年前四月累計自結稅後淨利攀升至新台幣158.33億元，年增75%；累計每股稅後盈餘達1.09元。