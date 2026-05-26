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台股攻4.4萬點！聯發科再創新高領軍、金融族群同步走強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股近期先蹲後跳，已連四個交易日緩步墊高，26日強勢反攻，截至上午11點40分，盤中最高達44,097點，再刷歷史新高，且站上所有均線，隨後於平盤附近震盪，最低暫達43,349點，略有獲利了結賣壓出籠；台積電（2330）則回檔，盤中最低2,285元、聯發科（2454）續強，盤中以4,440元再衝新高，AI、玻璃基板、記憶體、光電設備、金融、壽險、證券族群等，紛紛走強。

安聯投信表示，美國總統川普取消原定時間對伊朗發動襲擊的計畫，美伊和談略現進展，但鈾問題及雙方在海峽通行費上的分歧對於達成協議構成挑戰。此外，投資人對通膨加速擔憂加劇，長天期美國國債殖利率攀升，也拖累市場。

能源與利率雙重干擾，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年5月14日至5月20日止近一周，美股基金仍維持一定程度的吸引力、以淨流入94.88億美元居冠，其次為亞太不含日本股票基金的14.04億美元、有增溫跡象。

安聯投信表示，美國總統川普表示美伊談判進入最後階段，暫緩投資人對油價高漲帶來的通膨隱憂，同時新任聯準會主席即將上任，市場等候更多政策訊息，各類股中以能源領漲。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，觀察2026年第1季財報，S&P 500基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是S&P 500中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是AI資本支出、雲端需求、半導體週期與大型科技公司獲利能力的支撐。

台股方面，野村鴻運基金及野村中小基金經理人邱翠欣進一步指出，建議聚焦於AI產業鏈中具備高競爭門檻與供需優勢的族群，尤其包括先進製程與封裝、高速傳輸、散熱與電力管理，以及上游原材料供應相對緊缺的相關企業。這些領域不僅直接受惠於AI算力提升需求，同時在產能與技術門檻限制下，具備較佳的價格與獲利支撐能力。

聯發科 台股 美股

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