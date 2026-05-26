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徐秀蘭一句話引爆矽晶圓！環球晶鎖漲停創51月高 誰是下一匹黑馬？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片
中美晶暨環球晶董事長徐秀蘭。圖／本報資料照片

台股26日盤中劇烈震盪，加權指數高低震盪近750點，但矽晶圓族群在環球晶（6488）股東會釋出產業回溫訊號後，反而逆勢成為盤面最強焦點之一。環球晶、合晶（6182）雙雙亮紅燈，台勝科（3532）也快攻漲停、站上300元整數關卡。此外，今日將召開股東會的中美晶（5483）也強漲逾6.5%。

其中，環球晶今日直接跳空鎖上866元漲停，改寫近51個月新高；合晶同步亮燈，台勝科買盤急湧，盤中直攻漲停價並重返300元大關。相較之下，嘉晶（3016）因股價已連4日上漲，早盤衝上145.5元波段高點後賣壓湧現，盤中回落逾2%，也拖累漢磊（3707）由紅翻黑陷入震盪。

市場追價動能，主要來自環球晶董事長徐秀蘭在股東會釋出的樂觀展望。她直言，今年產業景氣「比去年好非常多」，除了AI需求持續火熱外，車用、工業等非AI應用也開始回神，客戶下單態度轉趨積極，訂單能見度已一路看到第3季，其中12吋產能更維持滿載。

徐秀蘭指出，去年市場幾乎呈現「AI獨強、非AI疲弱」格局，即使客戶庫存恢復健康，也不敢積極拉貨；但今年第1季開始，客戶信心逐步改善，不少客戶開始願意簽下更長期訂單，顯示產業循環正逐漸走出谷底。

不過，她也坦言，地緣政治、戰爭因素導致能源、運輸及石化原料成本全面墊高，加上近年擴產後折舊攤提增加，讓營運壓力同步升溫。因此，環球晶今年已積極與客戶協商調漲價格，希望下半年起，售價能合理反映成本上升壓力。

資深證券分析師則指出，矽晶圓族群除了受惠AI與半導體景氣回溫外，同時還具備低軌衛星、太陽能等題材支撐，中美晶、漢磊、合晶、嘉晶與環球晶等個股近期都值得關注。其中，中美晶更是台積電（2330）重要矽晶圓材料供應鏈之一，在先進製程需求持續擴張下，後續營運與接單動向備受市場矚目。

隨著矽晶圓族群股價轉強，市場也開始聚焦後續法說會與股東會行情，包括台勝科將於5月28日召開法說會，漢磊6月11日、嘉晶6月12日、合晶6月18日將陸續召開股東會，後續釋出的景氣與接單展望，將成為觀察族群續航力的重要風向球。

矽晶圓 環球晶 徐秀蘭

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