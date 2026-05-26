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台股高檔震盪守紅盤 台積壓盤、聯發科撐場 力成連四根漲停點火封測股

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

美股周一因陣亡將士紀念日休市，不過地緣政治方面，中東局勢持續牽動油價與通膨預期，外電指出，市場一方面期待美伊相關協商進展，另一方面仍擔憂衝突與荷莫茲海峽供應風險未完全解除。

台股26日早盤在高檔震盪，指數一度突破44,000點，再創盤中氣勢，但隨後受台積電（2330）拉回影響，漲幅收斂。加權指數暫報43,686點，漲幅0.10%。權王台積電（2330）早盤小幅回檔，盤中報2,290元，下跌20元，跌幅0.87%，成為大盤高檔震盪的主要壓力來源。

不過，IC設計龍頭聯發科（2454）仍扮演撐盤要角，早盤報4,290元，上漲45元，漲幅1.06%，盤中一度衝至4,440元，延續強勢走勢，並呈現連四漲態勢。高價權值股中，聯發科成為多方維繫盤面人氣的重要指標。

封測族群則出現強弱分歧。日月光投控（3711）早盤報613元，下跌4元，跌幅0.65%，盤中雖一度上攻至636元，但高檔獲利了結賣壓浮現，股價翻黑整理。相較之下，力成（6239）買氣持續爆發，早盤再攻漲停，報342元，上漲31元，漲幅9.97%，成交量放大至5.47萬張，連續第四根漲停，成為盤面最具氣勢的焦點股。

整體來看，台股早盤不是全面噴出，而是高檔換手意味濃厚。台積電壓盤使指數上攻節奏放緩，但聯發科維持紅盤、力成連續亮燈，顯示資金仍積極尋找AI、半導體與封測相關強勢標的。

聯發科 封測 台股

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