台積電、日月光投控開高翻黑 台股震盪超過400點、早盤一度觸及44K

美股昨夜因陣亡將士紀念日休市，不過台指期夜盤仍勁揚519點、收在44,389點，帶動台股26日早盤開高64.49點、以43,708.89點開出。隨後在台積電（2330）、台達電（2308）領軍五大權值股同步走強，加上聯電（2303）、智邦（2345）、華邦電（2344）、致茂（2360）等電子指標股齊步上攻，南亞（1303）、富邦金（2881）、華城（1519）等助陣下，推升加權指數漲點迅速擴大至453.23點，強勢突破44,000點整數關卡、觸及44,097.63點。群創（3481）、友達（2409）、中鋼（2002）交投火熱。

2026-05-26 09:23