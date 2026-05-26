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台積電、日月光投控開高翻黑 台股震盪超過400點、早盤一度觸及44K

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
美股昨夜因陣亡將士紀念日休市，不過台指期夜盤仍勁揚519點、收在44,389點，帶動台股26日早盤開高64.49點、以43,708.89點開出。（本報系資料庫） 徐薈
美股昨夜因陣亡將士紀念日休市，不過台指期夜盤仍勁揚519點、收在44,389點，帶動台股26日早盤開高64.49點、以43,708.89點開出。（本報系資料庫） 徐薈

美股昨夜因陣亡將士紀念日休市，不過台指期夜盤仍勁揚519點、收在44,389點，帶動台股26日早盤開高64.49點、以43,708.89點開出。隨後在台積電（2330）、台達電（2308）領軍五大權值股同步走強，加上聯電（2303）、智邦（2345）、華邦電（2344）、致茂（2360）等電子指標股齊步上攻，南亞（1303）、富邦金（2881）、華城（1519）等助陣下，推升加權指數漲點迅速擴大至453.23點，強勢突破44,000點整數關卡、觸及44,097.63點。群創（3481）、友達（2409）、中鋼（2002）交投火熱。

惟開盤約10分鐘左右，台積電、鴻海（2317）、日月光投控（3711）、台光電（2383）等反壓轉沉，加上緯穎（6669）、國巨*（2327）、華通（2313）等開低走低，大盤漲點一度收斂至約24點，多空43,700點~44,000點間激戰。

盤面上，五大權值股聯袂開高。台積電開高10元、報2,320元，台達電開2,350元、鴻海開262.5元、聯發科（2454）開4,375元、日月光投控開636元。

類股方面，電機、塑膠、電子零組件、通信網路、其他電子、鋼鐵等漲幅居前，運動休閒、電子通路相對疲弱。

回顧台股25日表現，集中市場指數再飆1,376.43點、漲幅達3.26%，收43,644.4點，創新高，成交量1.3兆元。三大法人買超647.61億元，包括外資買超494.59億元、投信買超84.14億元、自營商買超68.88元。

法人指出，美股昨夜因陣亡將士紀念日休市，市場聚焦Computex與AI供應鏈題材。輝達執行長黃仁勳提前訪台，預告下半年供應鏈將「非常忙碌」，再度點燃AI資金熱度。惟外資期貨空單仍高、季線乖離偏大，台股高檔震盪恐加劇，操作宜保留資金彈性，聚焦AI權值與高階供應鏈。

日月光投控 台積電 日月光

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