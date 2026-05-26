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科技題材展望推波助瀾 美股基金淨流入續居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR
股票型基金資金流向。資料來源：EPFR

能源與利率雙重干擾，全球股市震盪。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR統計顯示，統計自2026年5月14日至5月20日止近一周，美股基金仍維持一定程度的吸引力、以淨流入94.88億美元居冠，其次為亞太不含日本股票基金的14.04億美元、有增溫跡象。

安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）經理人洪華珍表示，觀察2026年第1季財報，S&P 500 基本面相當強勁。其中，資訊科技目前仍是S&P 500中獲利成長率最強產業之一，背後反映的是 AI 資本支出、雲端需求、半導體週期與大型科技公司獲利能力的支撐。

洪華珍表示，觀察近日美股晶片龍頭公布上季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並同步上調股東回饋、釋出強勁財測，顯示全球AI基礎建設熱潮仍持續加速。展望後市，隨著下半年地緣政治風險有望逐步鈍化，各種科技題材邁入「超級週期」，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修的雙重紅利。

洪華珍表示，美股仍是全球最關鍵的資本市場。從雲端業務加速、廣告收入創新高與利潤率同步擴張來看，顯示AI應用已深入核心商業模式；同時，四大CSP全面上調AI資本支出，亦有望同步推升AI基礎設施相關企業的獲利預期，進一步支撐科技股盈餘前景。

美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，推動企業生產效率與競爭力提升。隨著 AI 與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢明確，不論從機會面、評價面或基本面觀察，皆有利長線布局。

美股 日本 亞太

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