台股創高寫四大驚奇 本月來漲逾4,700點…挑戰最強5月

台股昨（25）日在美伊達成協議可能性升高、輝達執行長黃仁勳來台固樁、外資回補等三重利多激勵下，開高走高，再度飆漲逾千點，首度站上「43K」，創下加權指數新高等四大驚奇紀錄。累計大盤5月來漲點達4,717點，法人看好有望挑戰最強5月。

台股昨日四大紀錄，其一，指數創高，包含集中市場加權指數盤中43,645點、收盤43,644點，櫃買指數盤中437.27點、收盤434.99點。第二，加權指數單日漲點1,376點，為史上第五大，5月來累積漲點4,717點，強於1989年5月的1,898點；第三，總市值創高，上市攀升至142.3兆元，上櫃11.8兆元，上市櫃合計154.2兆元；第四，台股ETF規模創高，攀升至6.4兆元。

美伊戰事有望落幕，國際油價回落到百美元之下，昨日開市的亞洲主要股市紛紛走揚，市場瀰漫樂觀氛圍，且以台股漲幅3.2%居冠，內外資同步搶進，總成交值衝上1.35兆元，史上第五大。

三大法人昨集中市場買超647.6億元，連三買，其中，外資買超494.5億元，連三買，累計買超1,859.3億元；投信買超84.1億元，連六買，累計587.8億元；自營商買超68.8億元，連三買，累計459.6億元。八大公股行庫賣超133.46億元，連三賣。而代表散戶動向的融資餘額持續增至5,304.76億元。

在多頭買盤點火下，漲勢由科技權值股領軍，台積電（2330）上漲55元，收2,310元，持平於2026年5月7日，也是最高的收盤價，推升電子類股指數收在2,858點新高，半導體指數收在1,493點新高。

千金股部分，欣興（3037）盤中閃進千金俱樂部，推升盤中達51檔，收盤則為50檔。

展望後市，富邦投顧董事長陳奕光、兆豐投顧董事長李秀利看法，對台股不預設高點，預期短期大區間落在41,450點至45,000點，在未見巨量長黑的反轉訊號前，建議持續偏多操作；後市留意聯準會會議、期指結算、科技巨型IPO的資金排擠效應、三巫日（美國股市每季一次的衍生性金融商品到期結算日）、季底結帳等等。