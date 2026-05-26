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專家示警「貸房入股」亂象
近年台股在AI科技題材、ETF熱潮帶動下，出現前所未有的全民瘋股現象，尤其房市在限貸政策壓制下，投資者大舉「貸房入股」，將資金投入股市，甚至還出現「四貸同堂」危險現象。
吉家網不動產公司董事長、房市趨勢專家李同榮示警，當前最值得警惕的，已不只是股市過熱，而是「貸房入股」的全民投資行為，而且從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式。
「兩貸同堂」是指民眾一邊背負房貸，一邊再利用增貸的金額投入股市，這種模式在歷次股市景氣循環末升段時都曾出現，但規模不像目前如此普遍，而現在市場更進化為高風險的「三貸同堂」，也就是先有房貸、增貸，再進一步以股票融資、質押等連環槓桿模式。
他提到，這種模式最大的危險，在於當資產價格上漲時，會讓投資人產生財富快速膨脹的幻覺，很多人甚至心生「借錢投資，比努力工作更快。」
至於「四貸同堂」則包括了房貸、房屋增貸、股票融資、車貸、信貸、信用卡分期等同步存在。當市場借來的錢愈來愈多，也造成延後買房、放棄首購、頭期款投入股市及再利用融資擴大槓桿等不正常現象。
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