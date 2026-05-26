外資回補三天買1,859億 這幾檔連買名單可留意

台股昨（25）日首度攻上43,000點大關，外資大舉回補成為推升大盤創歷史新高關鍵功臣之一。據統計，外資近三個交易日累計買超1,859億元，法人分析，外資近期持續鎖定、連續囤貨標的，包括禾伸堂（3026）、聯詠（3034）等，有望成為大盤領漲先鋒。

統計至昨日，禾伸堂、聯詠均已獲外資連14天力挺，累計買超張數分別達5,984張與21,567張，其中禾伸堂昨日股價更飆漲9.7%。此外，矽光子概念股環宇-KY（4991）獲連12買昨日上漲逾3%，合晶（6182）獲連十買帶動昨日收盤奔上漲停板。

緊隨其後的熱門標的還包括華新科（2492）、華星光（4979）、中信金（2891）、貿聯-KY（3665）及國泰金（2882）等，外資連續買超天數皆達八天以上，後市表現值得投資人密切留意。