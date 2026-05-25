快訊

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 將研議線上退費機制

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達先開始

淡水鐵皮工廠晚間突竄火 火舌濃煙竄天恐延燒…消防灌救中

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超494億元連3買 加碼00403A逾9萬張

中央社／ 台北25日電

台股今天收43644.40點創收盤新高，漲點1376.43點為收盤第5大，外資陸資買超新台幣494.59億元，連續3個交易日買超，累計買超逾1859億元；外資今天加碼主動式及高股息ETF（指數股票型基金），以主動統一升級50（00403A）9.2萬張最多。

在人工智慧（AI）熱潮加持及地緣政治風險降溫下，AI概念股及電子族群全面噴發，台股今天盤中衝上43645.78點創歷史新高，盤中漲點1377.81點為史上第8大；終場收在43644.40點，上漲1376.43點，漲幅3.26%，成交值（含盤後）新台幣1兆3527.1億元。

三大法人同步站在買方，合計買超台股647.61億元，其中自營商買超68.88億元，連3買；投信買超84.14億元，連6買；外資及陸資買超494.59億元，連3買。

根據證交所資料，外資買超前10名榜首為00403A，達9.2萬張，接續分別為國泰永續高股息（00878）、華邦電、力積電，皆獲買超逾7萬張。

仁寶、鴻海獲外資加碼逾5萬張，聯電、台玻獲買超逾4萬張，群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒（00982A）皆獲回補逾3萬張。

外資賣超標的以金融股為主，前10名依序為台新新光金、第一金、華南金、廣達、凱基金、富采、亞泥、彰銀、主動元大AI新經濟（00990A）、玉山金。

外資 台股 陸資

延伸閱讀

記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

法人居高思危？台股再飆1,376點 三大法人只買超642億元

AI熱潮助攻股匯 台股創高、新台幣登最強亞幣

台股盤中漲1360點史上第8大 51檔千金股合體

相關新聞

台股漲多該居高思危？群益證總經理李文柱分析兩大關鍵

台股多頭氣勢如虹，短短三日大漲逾3,600點，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱分析，除人工智慧（AI）需求強勁，帶動企業獲利持續成長是最大底氣外，還有ETF資金源源不絕挹注扮演「護國神山」，指數高點不必預設立場。

外資今年來賣超台股逾5,000億元…狂提款聯電、旺宏 大買這檔面板股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超186.20億元，賣超第一金（2892）28.57萬張最多，另買超友達（2409）17.68萬張最多。

記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

台股3天大漲3,623.58點，25日再創盤中和收盤新高，收43,644.4點，上漲1,376.43點，漲幅3.26%，觀察成交量前十名，聯電（2303）、中鋼（2002）、仁寶（2324）都漲停，但中鋼首次入榜。成交值部分，國巨*（2327）、聯電漲停，是前十中最強勢個股。值得注意的是，外資再連賣11天中鋼後，首度回頭大買，也買超中鴻（2014）、大成鋼（2027）超過1萬張。

鳳凰、卜蜂、潤泰全等11家公司 6月在證交所辦法說會

臺灣證券交易所表示，鳳凰（5706）、卜蜂（1215）、潤泰全（2915）等11家公司6月份於證交所場地自行舉辦法人說明會。據統計，6月1日全坤建（2509）、科嘉-KY（5215）；6月11日黑松（1234）、鳳凰；6月12日傳奇（4994）；6月15日卜蜂、潤泰全；6月18日第一保（2852）；6月26日太設（2506）。6月29日華票（2820）；6月30日偉聯（9912）。以上11家公司各自在證券交易所資訊展示中心（台北市信義區信義路五段7號1樓）召開法說會。

證交所6月1日起借券收費新制 2大調整提升外資法人金流調度

臺灣有價證券借貸市場發展已逾二十年，自92年6月30日臺灣證券交易所建置借券平台正式上線以來，市場制度持續優化。近年隨台股總市值成長，可供借貸之有價證券規模同步擴大，帶動借券市場規模穩健成長。

上市櫃公司治理評鑑頒獎典禮 5月26日盛大登場

為表揚第十二屆公司治理評鑑表現卓越之企業，臺灣證券交易所將偕同櫃買中心於5月26日隆重舉辦「第十二屆公司治理評鑑頒獎典禮」。本次典禮將頒發獎項予第十二屆評鑑結果排名前5%之上市櫃公司、「市值50億元以上至100億元」類別排名前5%之上市櫃公司及「市值未達50億元」類別排名前1%之上市櫃公司，期盼激勵企業持續深化公司治理及永續發展，共同提升我國資本市場韌性與競爭力。典禮預計邀請金管會主委彭金隆蒞臨致詞及擔任頒獎人，並將邀集主管機關及證券周邊單位首長共襄盛舉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。