外資買超494億元連3買 加碼00403A逾9萬張

台股今天收43644.40點創收盤新高，漲點1376.43點為收盤第5大，外資及陸資買超新台幣494.59億元，連續3個交易日買超，累計買超逾1859億元；外資今天加碼主動式及高股息ETF（指數股票型基金），以主動統一升級50（00403A）9.2萬張最多。

在人工智慧（AI）熱潮加持及地緣政治風險降溫下，AI概念股及電子族群全面噴發，台股今天盤中衝上43645.78點創歷史新高，盤中漲點1377.81點為史上第8大；終場收在43644.40點，上漲1376.43點，漲幅3.26%，成交值（含盤後）新台幣1兆3527.1億元。

三大法人同步站在買方，合計買超台股647.61億元，其中自營商買超68.88億元，連3買；投信買超84.14億元，連6買；外資及陸資買超494.59億元，連3買。

根據證交所資料，外資買超前10名榜首為00403A，達9.2萬張，接續分別為國泰永續高股息（00878）、華邦電、力積電，皆獲買超逾7萬張。

仁寶、鴻海獲外資加碼逾5萬張，聯電、台玻獲買超逾4萬張，群益台灣精選高息（00919）、主動群益台灣強棒（00982A）皆獲回補逾3萬張。

外資賣超標的以金融股為主，前10名依序為台新新光金、第一金、華南金、廣達、凱基金、富采、亞泥、彰銀、主動元大AI新經濟（00990A）、玉山金。