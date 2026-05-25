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市值衝台股第九！國巨本益比飆54倍 明起攜手被動元件族群「關禁閉」

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台股多頭氣勢如虹，被動元件龍頭大廠國巨*（2327）近日成為市場瘋狂追逐焦點，受惠於買盤強勁簇擁，國巨股價寫下驚人漲幅，統計最近六個營業日累積收盤價漲幅已達43.62％，起迄兩個營業日價差更驚飆190元；若拉長至最近三十個營業日，累計漲幅更是高達127.67％。

25日國巨收盤價來到691元，若還原十元面額股價達到2,764元，本益比已攀升至54.41倍。根據證交所最新統計，國巨市值已正式衝破1.43兆元大關，一舉超越富邦金、廣達等權值股，躍升為台股第九大市值公司。

由於短線漲幅與交易量過於劇烈，國巨因「連續三次達公布注意交易資訊標準」，證交所正式公告將其列入處置有價證券（俗稱關禁閉）。處置期間自5月26日起至6月8日止，共計10個營業日。

國巨本次屬於「第一次處置」，將改採人工管制之撮合作業，約每5分鐘撮合一次。同時祭出信用交易管制，應收足融資自備款或融券保證金；投資人每日委託買賣數量若單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，證券商將採取「條件式預收款券」措施，向投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

值得注意的是，這一波被動元件熱潮也讓同族群集體降溫。國巨集團旗下的大毅（2478）同遭第一次處置（5分鐘撮合）；而禾伸堂（3026）則因交易持續火熱，直接進入「第二次處置」，自26日起改採每20分鐘撮合一次，且不限張數一律採取強制全額預收款券。

除了被動元件族群外，證交所與櫃買中心也公告多檔因交易異常而遭到處置的個股、可轉債（CB）及權證名單，處置期間皆為5月26日至6月8日。每5分鐘撮合：還包括事欣科、近30個營業日有12天達注意標準的昇達科。另外，相關標的可轉債國精化三（47223）、事欣科五（49165）也連帶實施5分鐘撮合。

每20分鐘撮合（重度管制/全額預收款券）：包含禾伸堂、尖點（8021），以及連帶受到現貨處置牽連的可轉債大量二（31672）、尖點二（80212）與權證新復興統一58購02（722723）。

每60分鐘撮合（極度重管/全額預收款券）：森崴能源（6806）因連續三次人工管制撮合檢視，現貨進入第二次處置，改為最嚴格的每1小時撮合一次。森崴能源一（68061）可轉債亦同步跟進。

法人提醒，有價證券一旦進入人工撮合的處置階段，市場流動性將面臨大幅凍結，成交量往往隨之急凍，且處置期間內「當沖交易」受限，投資人必須準備全額自備款，投資人進場布局務必衡量資金流動性與操作風險。

國巨 台股 廣達

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