快訊

身陷馬英九基金會風波 蕭旭岑今現身杭州推進兩岸交流

曾爭取百國免簽…前外交部長楊進添逝世享壽83歲 外交部表達誠摯哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

台股漲多該居高思危？群益證總經理李文柱分析兩大關鍵

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
群益金鼎證券總經理李文柱。圖／群益金鼎證券提供 何佩儒
群益金鼎證券總經理李文柱。圖／群益金鼎證券提供 何佩儒

台股多頭氣勢如虹，短短三日大漲逾3,600點，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱分析，除人工智慧（AI）需求強勁，帶動企業獲利持續成長是最大底氣外，還有ETF資金源源不絕挹注扮演「護國神山」，指數高點不必預設立場。

李文柱指出，群益金鼎證券是全市場最早喊出台股會上40,000點的券商，幫助客戶掌握這波多頭行情，群益證4月稅後純益達24.0億元，預期5月獲利應該也不錯。

台股漲多該居高思危？李文柱認為，這波多頭不光只是資金行情，從外銷訂單、出口、企業獲利等來看，基本面確實有跟上。他透露，本波沒賺到反而賠錢的人大致有兩類，一類是剛進場的超級小白，一個就是股市閱歷豐富、但卻反手做空的實戶。

群益金鼎證券長期深耕偏鄉教育，25日舉辦 2026「群益愛閱讀」啟動儀式暨城市之旅，特別攜手誠品文化藝術基金會及誠品表演廳，於松菸誠品舉辦《群益愛閱讀x室內樂．好好聽》偏鄉圓夢專場音樂會，邀請有木國小、金洋國小及龜山國小全體共200多位師生參與，透過經典音樂與書店導覽的深度藝文體驗，為偏鄉孩童開啟多元學習的新視野。

李文柱代表出席啟動典禮時表示，看到孩子們在音樂廳與書店中展露的笑容，是企業持續深耕偏鄉教育的最大動力，群益金鼎證券不只關注金融專業與企業社會責任，更希望透過企業的力量，將藝術與閱讀的種子播撒在孩子心中，讓這份能量轉化為他們探索未來的底氣與勇氣，為偏鄉教育注入更多成長能量。

活動亮點為誠品表演廳舉辦的專場音樂會，特別邀請台灣優秀年輕音樂家所組成「藝心弦樂四重奏」演出，演奏家以活潑易懂的解說搭配經典弦樂作品，讓平時難以親臨正式音樂廳的偏鄉孩子，能近距離感受室內樂的魅力。

除藝術欣賞，群益更安排松菸園區導覽與誠品書店參訪，並貼心為每位學童提供300元購書金，讓孩子在專業導覽後，能親自挑選並帶回心中嚮往的書籍，實踐「愛閱讀」的計畫宗旨。

「群益愛閱讀」計畫自啟動以來，今年已邁入第13年。群益金鼎證券持續秉持「分享與陪伴」的精神，贊助學校已從最初的兩所增加至16所，服務版圖累計達13個縣市，受惠學童超過5,000人次。群益並再度向參與的三所學校各致贈10萬元閱讀認養金，用於支持校內圖書設備充實及多元社團學習經費，希望點燃偏鄉學童的成長之路。

群益 台股

延伸閱讀

美股企業獲利支撐本益比 美股ETF看俏

台股早盤衝上43K再創新高 聯發科開盤跳空漲停

一次擁有美股市值、科技巨頭雙動能 009823、009824美股 ETF 6月8日開募

520行情失靈、金融抗跌 含金量高的台股ETF 00919逆勢收紅漲幅居冠

相關新聞

台股漲多該居高思危？群益證總經理李文柱分析兩大關鍵

台股多頭氣勢如虹，短短三日大漲逾3,600點，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱分析，除人工智慧（AI）需求強勁，帶動企業獲利持續成長是最大底氣外，還有ETF資金源源不絕挹注扮演「護國神山」，指數高點不必預設立場。

外資今年來賣超台股逾5,000億元…狂提款聯電、旺宏 大買這檔面板股

根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超186.20億元，賣超第一金（2892）28.57萬張最多，另買超友達（2409）17.68萬張最多。

記憶體、面板漲到膩了？ 外資轉頭大買這傳產族群

台股3天大漲3,623.58點，25日再創盤中和收盤新高，收43,644.4點，上漲1,376.43點，漲幅3.26%，觀察成交量前十名，聯電（2303）、中鋼（2002）、仁寶（2324）都漲停，但中鋼首次入榜。成交值部分，國巨*（2327）、聯電漲停，是前十中最強勢個股。值得注意的是，外資再連賣11天中鋼後，首度回頭大買，也買超中鴻（2014）、大成鋼（2027）超過1萬張。

別管千金股了！外資驚人預測：台積電、聯發科目標價震撼全市場

AI唱旺，半導體前景High，台廠台積電（2330）、聯發科（2454）在法人調升目標價下，吸引多頭買盤大舉追捧，激勵股價強勢表態，25日台積電大漲55元、收2,310元，聯發科收漲停4,245元，同創收盤歷史新高紀錄。

法人居高思危？台股再飆1,376點 三大法人只買超642億元

隨著台北國際電腦展（COMPUTEX）將在6月2日登場，且AI教父黃仁勳5月23日已來台，台股25日再飆1,376.43點，衝上43,000點大關，收43,644.4點，創下新高，漲幅3.26%，成交量1兆3,013.25億元，但三大法人僅買超642.88億元。

市值衝台股第九！國巨本益比飆54倍 明起攜手被動元件族群「關禁閉」

台股多頭氣勢如虹，被動元件龍頭大廠國巨*（2327）近日成為市場瘋狂追逐焦點，受惠於買盤強勁簇擁，國巨股價寫下驚人漲幅，統計最近六個營業日累積收盤價漲幅已達43.62％，起迄兩個營業日價差更驚飆190元；若拉長至最近三十個營業日，累計漲幅更是高達127.67％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。