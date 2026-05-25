台股漲多該居高思危？群益證總經理李文柱分析兩大關鍵

台股多頭氣勢如虹，短短三日大漲逾3,600點，群益金鼎證券（6005）總經理李文柱分析，除人工智慧（AI）需求強勁，帶動企業獲利持續成長是最大底氣外，還有ETF資金源源不絕挹注扮演「護國神山」，指數高點不必預設立場。

李文柱指出，群益金鼎證券是全市場最早喊出台股會上40,000點的券商，幫助客戶掌握這波多頭行情，群益證4月稅後純益達24.0億元，預期5月獲利應該也不錯。

台股漲多該居高思危？李文柱認為，這波多頭不光只是資金行情，從外銷訂單、出口、企業獲利等來看，基本面確實有跟上。他透露，本波沒賺到反而賠錢的人大致有兩類，一類是剛進場的超級小白，一個就是股市閱歷豐富、但卻反手做空的實戶。

群益金鼎證券長期深耕偏鄉教育，25日舉辦 2026「群益愛閱讀」啟動儀式暨城市之旅，特別攜手誠品文化藝術基金會及誠品表演廳，於松菸誠品舉辦《群益愛閱讀x室內樂．好好聽》偏鄉圓夢專場音樂會，邀請有木國小、金洋國小及龜山國小全體共200多位師生參與，透過經典音樂與書店導覽的深度藝文體驗，為偏鄉孩童開啟多元學習的新視野。

李文柱代表出席啟動典禮時表示，看到孩子們在音樂廳與書店中展露的笑容，是企業持續深耕偏鄉教育的最大動力，群益金鼎證券不只關注金融專業與企業社會責任，更希望透過企業的力量，將藝術與閱讀的種子播撒在孩子心中，讓這份能量轉化為他們探索未來的底氣與勇氣，為偏鄉教育注入更多成長能量。

活動亮點為誠品表演廳舉辦的專場音樂會，特別邀請台灣優秀年輕音樂家所組成「藝心弦樂四重奏」演出，演奏家以活潑易懂的解說搭配經典弦樂作品，讓平時難以親臨正式音樂廳的偏鄉孩子，能近距離感受室內樂的魅力。

除藝術欣賞，群益更安排松菸園區導覽與誠品書店參訪，並貼心為每位學童提供300元購書金，讓孩子在專業導覽後，能親自挑選並帶回心中嚮往的書籍，實踐「愛閱讀」的計畫宗旨。

「群益愛閱讀」計畫自啟動以來，今年已邁入第13年。群益金鼎證券持續秉持「分享與陪伴」的精神，贊助學校已從最初的兩所增加至16所，服務版圖累計達13個縣市，受惠學童超過5,000人次。群益並再度向參與的三所學校各致贈10萬元閱讀認養金，用於支持校內圖書設備充實及多元社團學習經費，希望點燃偏鄉學童的成長之路。