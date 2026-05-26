就市論勢／半導體、被動元件 有魅力

盤勢分析

超微與輝達執行長相繼來台固樁，科技股領漲，加權指數昨（25）日上漲1,376點至43,644點，單日成交量放大至1.35兆元。

近期市場重心明顯轉變，由原先期待貨幣寬鬆，轉向通膨壓力持續與利率長期維持高檔甚至收緊的情境。整體而言，市場從降息預期轉向「高利率維持＋升息風險並存」。

投資建議

聯準會中期政策方向尚未出現明確轉折，但在通膨再度升溫、政策語氣轉趨鷹派，以及中東局勢與能源價格仍具不確定性下，台股短中期走勢需較先前更審慎評估。在通膨黏著、長債殖利率高檔以及地緣政治變數影響下，市場評價上行空間將受到壓抑，資金輪動與波動幅度同步放大。在此架構下，台股仍呈現「基本面偏多、資金環境轉緊、外部風險未解」的複合型格局。

台股近期呈現高檔震盪與V型反轉並存走勢，成交量維持高檔，顯示多空交戰激烈，資金持續集中於AI供應鏈，包括半導體、電子零組件與被動元件等，但傳產內需類股相對承壓。

台股長期仍處AI驅動的結構性多頭趨勢，但短期受總經與利率環境約束。現階段建議採取「中性偏多但強化風控」策略架構，以核心持股搭配分批布局為主，並避免高檔追價；同時提高資金彈性，以因應可能出現的震盪與修正。